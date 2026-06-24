El 24 de junio es una fecha significativa para Argentina, ya que reúne el nacimiento y fallecimiento de personalidades emblemáticas que dejaron huella en distintos ámbitos. Este miércoles se celebran los cumpleaños de dos destacados futbolistas: Lionel Messi y Juan Román Riquelme, referentes indiscutidos del deporte nacional.

La fecha también rememora el nacimiento de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de automovilismo, motivo por el cual se conmemora el Día del Piloto en homenaje a su legado. En el terreno cultural, se recuerda el nacimiento del escritor Ernesto Sabato, una figura clave de la literatura argentina del siglo XX.

Efemérides del 24 de junio: aniversarios de Messi, Gardel y Fangio en Argentina

Por otro lado, el 24 de junio es el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, ícono del tango, y de Rodrigo 'El Potro', cantante popular de música cuarteto. En reconocimiento a Gardel, se celebra el Día Nacional del Cantor, una jornada dedicada a honrar la tradición musical del país.

Así, esta fecha agrupa múltiples conmemoraciones que reflejan la diversidad cultural y deportiva de Argentina, desde los grandes exponentes del fútbol y la literatura, hasta las leyendas del automovilismo y la música popular.