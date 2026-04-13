Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, una fecha que no solo celebra el afecto entre las personas, sino también los múltiples beneficios físicos y emocionales de este gesto: desde la liberación de endorfinas hasta la reducción del estrés y el alivio del dolor. Sin embargo, más allá de la ciencia, el beso también ocupa un lugar central en la cultura y el arte. Y pocas obras lo reflejan con tanta sensibilidad como Cinema Paradiso.

Dirigida por Giuseppe Tornatore, esta película dramática italiana de 1988, mundialmente conocida por la banda sonora que la compuso el gran Ennio Morricone, ofrece una de las escenas más icónicas del cine mundial en su tramo final. Allí, Salvatore Di Vita —“Toto” ya adulto— regresa a su pueblo natal tras la muerte de su mentor, Alfredo, el proyeccionista del cine local que marcó su vida.

En una sala de proyección privada, Toto recibe el último legado de su amigo: un montaje único, construido a partir de fragmentos de películas que habían sido censurados durante años. Se trata de un “carrusel de besos”, una sucesión de escenas románticas que el cura del pueblo había ordenado eliminar por considerarlas inapropiadas.

La escena no solo conmueve por su carga nostálgica, sino también por lo que representa. En ese montaje aparecen algunos de los besos más emblemáticos de la historia del cine, protagonizados por figuras como Cary Grant, Ingrid Bergman, Greta Garbo y Charles Chaplin, entre muchos otros.

Lo que Alfredo hizo en secreto fue guardar cada uno de esos recortes. Y con el paso del tiempo, los unió en una sola pieza que funciona como una carta de amor al cine y a la emoción más universal: el beso.

La escena no solo conmueve por su carga nostálgica, sino también por lo que representa. En ese montaje aparecen algunos de los besos más emblemáticos de la historia del cine, protagonizados por figuras como Cary Grant, Ingrid Bergman, Greta Garbo y Charles Chaplin, entre muchos otros

Mientras la ciencia explica que besar libera oxitocina, reduce el cortisol y fortalece vínculos afectivos, Cinema Paradiso demuestra que un beso también puede ser memoria, identidad y resistencia cultural.

Cada fragmento es un pequeño acto de rebeldía frente a la censura, pero también una reivindicación del amor en pantalla. Lo que antes fue prohibido, en esa última escena se convierte en memoria, en arte y en emoción pura.

En el contexto del Día Internacional del Beso, esta secuencia adquiere un significado aún más profundo. Mientras la ciencia explica que besar libera oxitocina, reduce el cortisol y fortalece vínculos afectivos, Cinema Paradiso demuestra que un beso también puede ser memoria, identidad y resistencia cultural.

La escena final no muestra solo besos: muestra todo lo que representan. Y por eso, más de tres décadas después de su estreno, sigue siendo una de las declaraciones más poderosas del cine sobre el amor.