La recuperación de Bastián Jerez dio un paso que llenó de emoción y esperanza a su entorno. A tres meses del grave accidente en los médanos de Pinamar, su madre compartió una imagen que rápidamente se volvió viral.

A través de sus redes sociales, Macarena Collantes publicó una serie de fotos donde se lo ve al niño internado y en proceso de recuperación en el Hospital Italiano de San Justo.

Una de las imágenes captó especialmente la atención: Bastián aparece con los ojos abiertos y una leve sonrisa, una postal que refleja un cambio significativo en su evolución. “El milagro más lindo que verán hoy. Te amo Bastián”, escribió su madre.

Según contó, días atrás los médicos le realizaron estudios que confirmaron avances positivos en su estado de salud. En particular, detalló que los ventrículos presentan una mejoría y que ya no hay presencia de sangre, un dato clave en su recuperación.

Además, señaló que también hubo mejoras en otras áreas: “En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, expresó, llevando tranquilidad a quienes siguen el caso.

En su mensaje, Collantes agradeció profundamente: “Gracias señor por escuchar nuestras oraciones… los tiempos de Dios son perfectos”, escribió, en un posteo cargado de fe y emoción.