Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca reconocer las contribuciones positivas de los varones a la sociedad y visibilizar los desafíos que enfrentan en materia de salud física y emocional.

La jornada no pretende competir con el Día Internacional de la Mujer. Sus promotores insisten en que el objetivo es complementar la conversación sobre igualdad de género y promover relaciones más respetuosas entre todos.

El origen de la fecha

La celebración moderna fue impulsada en 1999 por el profesor Jerome Teelucksingh, un docente de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago.

Teelucksingh eligió el 19 de noviembre porque ese día era el cumpleaños de su padre, a quien admiraba como modelo de hombre. La coincidencia con la fecha en que la selección de fútbol de su país unificó a la población durante una eliminatoria mundialista también influyó en la decisión.

Antes de esa iniciativa, hubo intentos previos. En 1992, el profesor Thomas Oaster de la Universidad de Misuri-Kansas había organizado una jornada similar en febrero, pero la idea no prosperó a nivel global. La versión de Teelucksingh logró mayor adhesión y se expandió desde el Caribe hacia el resto del mundo.

Los objetivos de la jornada

El Día Internacional del Hombre se sostiene sobre seis pilares centrales:

Promover modelos masculinos positivos , más allá de los estereotipos tradicionales.

, más allá de los estereotipos tradicionales. Celebrar las contribuciones de los hombres a la familia, la comunidad y la sociedad.

de los hombres a la familia, la comunidad y la sociedad. Visibilizar la salud y el bienestar de los varones en el plano físico, emocional y social.

de los varones en el plano físico, emocional y social. Destacar la discriminación que pueden sufrir hombres y niños en distintos ámbitos.

que pueden sufrir hombres y niños en distintos ámbitos. Mejorar las relaciones de género y fomentar la igualdad.

y fomentar la igualdad. Construir un mundo más seguro para todas las personas.

El tema de 2026

Para este año, la coordinación internacional eligió el lema "The Future is Everyone" ("El futuro es de todos"). La consigna apunta a la inclusión real y a la idea de que el progreso solo es posible cuando se contempla el bienestar de hombres, mujeres y niños en conjunto.

En paralelo, el Consejo Internacional para Hombres y Niños (ICMB) presentó su primer informe sobre el estado global de hombres y niños. El documento releva 12 desigualdades que afectan a los varones en áreas como educación, salud, paternidad, vivienda y sistema penal, con evidencia de más de 50 países.

Una fecha que crece en el mundo

La jornada se conmemora en más de 80 países, entre ellos Australia, Reino Unido, India, Canadá, Singapur y Estados Unidos. En cada lugar se organizan desde seminarios sobre salud masculina hasta actividades comunitarias y campañas de concientización.

En América Latina, la adhesión oficial fue más lenta. La barrera del idioma y la falta de traducción de los materiales originales demoraron su instalación, aunque en los últimos años la fecha ganó visibilidad en medios y redes sociales.

El debate que la rodea

La existencia de un Día Internacional del Hombre genera opiniones encontradas. Algunos sectores lo ven como una oportunidad para abordar problemáticas específicas, como la alta tasa de suicidio masculino o la dificultad de los varones para pedir ayuda emocional.

Otras voces, desde el feminismo, cuestionan la necesidad de una fecha específica al considerar que los hombres ya ocupan una posición dominante en la sociedad. Los organizadores responden que la jornada no busca reivindicar privilegios, sino generar espacios de reflexión sobre cómo se construye la masculinidad y qué se puede transformar para vivir en una sociedad más igualitaria.