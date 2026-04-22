Día del Libro: historias, autores y lectores que marcan a Neuquén

Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día Internacional del Libro, una fecha que invita a detenerse y volver a un hábito que atraviesa generaciones: la lectura. La elección no es casual. Ese día murieron dos de los autores más influyentes de la historia, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, símbolos universales de la literatura. Sin embargo, más allá de su origen global, la efeméride encuentra en cada territorio una forma distinta de expresarse. Y en Neuquén, la lectura tiene su propia historia.

Lejos de los grandes centros editoriales, la provincia construyó una identidad literaria marcada por su geografía, su historia y su gente. En ciudades como Neuquén capital, San Martín de los Andes o Cutral Co, las bibliotecas populares siguen siendo espacios clave donde el libro no solo se lee, sino que también se comparte, se discute y se transmite. En esos lugares, muchas veces silenciosos, se sostiene una práctica que resiste el paso del tiempo y las transformaciones tecnológicas.

Porque si hay algo que define al Día del Libro en la actualidad es el contraste. Nunca hubo tanto acceso a la información como ahora, pero al mismo tiempo la lectura enfrenta nuevos desafíos. El celular, las redes sociales y el consumo inmediato compiten con el tiempo que requiere un libro. Y sin embargo, en Neuquén, el hábito persiste.

Autores locales coinciden en que la provincia tiene una producción literaria activa, aunque muchas veces poco visible a nivel nacional. Escritores que nacieron o viven en el territorio encuentran en la Patagonia una fuente constante de inspiración. La cordillera, el viento, los ríos y las historias de quienes habitan la región aparecen en cuentos, novelas y poesías que buscan reflejar una identidad propia.

“Neuquén también construyó su identidad literaria a través de autores como Irma Cuña, Marcelo Berbel o Macky Corbalán, quienes reflejaron en sus textos la vida, el paisaje y la cultura del sur argentino…”

Una de las características más fuertes de la literatura neuquina es su vínculo con el territorio. No se trata solo de paisajes, sino de experiencias. La vida en el sur, con sus distancias, sus silencios y su relación directa con la naturaleza, genera un tipo de narrativa distinta. Más introspectiva, más conectada con lo cotidiano, pero también con una mirada profunda sobre el entorno.

En ese contexto, las anécdotas de escritores locales suelen tener un denominador común: la construcción desde lo cercano. Hay quienes comenzaron escribiendo en cuadernos escolares, otros que encontraron en talleres literarios un espacio para desarrollar su voz, y muchos que publicaron sus primeros textos de manera independiente. La autogestión, en Neuquén, no es una excepción sino una regla dentro del mundo literario.

Las ferias del libro, que en los últimos años ganaron protagonismo en distintas localidades, funcionan como puntos de encuentro. Allí, autores, lectores y editoriales independientes se cruzan en un mismo espacio, generando un circuito cultural que crece de manera sostenida. No tienen la escala de los grandes eventos internacionales, pero sí una cercanía que las vuelve únicas.

En las escuelas, la lectura sigue siendo una herramienta central. Docentes y bibliotecarios trabajan para mantener vivo el interés por los libros en un contexto donde la atención se fragmenta cada vez más. La tarea no es sencilla, pero los resultados aparecen cuando los chicos descubren historias que los interpelan. En muchos casos, el primer contacto con la literatura define una relación que puede durar toda la vida.

El Día del Libro, entonces, deja de ser solo una efeméride para convertirse en una oportunidad de reflexión. ¿Qué lugar ocupa la lectura hoy? ¿Cómo se construyen nuevos lectores? ¿Qué rol tienen los escritores locales en ese proceso? Son preguntas que atraviesan no solo a Neuquén, sino a toda la sociedad.

Entre la tradición y el cambio, el desafío de seguir leyendo

El paso del tiempo no eliminó el valor del libro, pero sí lo obligó a convivir con nuevas formas de consumo. En ese escenario, la lectura encuentra en lugares como Neuquén un espacio donde todavía conserva una dimensión cercana, casi íntima.

Las historias siguen ahí. En bibliotecas, en ferias, en aulas y en manos de lectores que, a pesar de todo, siguen eligiendo abrir un libro. Tal vez con menos tiempo, tal vez con más distracciones, pero con la misma necesidad de siempre: entender el mundo a través de las palabras.

Porque, en definitiva, el Día del Libro no celebra solo a los grandes autores de la historia. También reconoce a quienes, en cada rincón, sostienen ese vínculo silencioso entre la lectura y la vida cotidiana. Y en Neuquén, ese vínculo sigue más vigente que nunca.