Estudiantes de la Escuela 186 de Villa La Angostura editaron y publicaron tres novelas. Los trabajos fueron presentados en la última edición de la Feria del Libro de esa localidad.

Ariel Ramírez es el docente que dio el puntapié inicial de un proyecto que culminó con estas publicaciones. Explicó, en diálogo con Entretiempo en AM550 les propuso a los cursos de séptimo grado (dos de la mañana y uno de la tarde) iniciar cada clase con alguna lectura, pero sin que eso signifique tener que cumplir con la entrega de tarea, sino simplemente leer por placer.

Esta actividad se fue dando dentro del aula de a un capítulo por día. En el primer cuatrimestre leyeron tres novelas, independientemente de la materia que tuvieran esa jornada.

El docente destacó que a partir de la lectura de un trabajo de Jordi Sierra i Fabra “los chicos se inspiraron en ese autor para comenzar a armar sus propias novelas”. Ramírez había realizado un trabajo similar en otros establecimientos educativos, pero con poesía.

Para escribir las novelas también pudieron trabajar contenidos curriculares de séptimo grado, y uno de los estudiantes destacó “a veces leíamos más capítulos porque nos enganchábamos”.

Para la creación de Querido alumno, vas a dirección, Querido profe, no se juega en clase, y Querida alumna, vas a repetir se dividieron en grupos, cada uno con distintas tareas específicas. “El primer grupo hacía los borradores, el segundo corregía comas, puntos y mayúsculas, y el tercero hacía las ilustraciones y resúmenes” detalló una de las alumnas.

“Se compenetraron tanto que dejaron de jugar en el recreo para ir a la biblioteca a escribir” destacó Mabel, la bibliotecaria.

En la 21º edición de la Feria del Libro de Villa La Angostura, el grupo tuvo su stand y además hicieron la presentación de las obras. El proyecto que llenó de orgullo a la comunidad educativa de la Escuela nº186 terminó como los relatos que escribieron, con final feliz y dejando una enseñanza.

Mirá la entrevista completa: