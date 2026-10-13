Día de la Madre: cuánto gastarán los argentinos y cuáles serán los regalos más elegidos

El Día de la Madre volverá a convertirse este domingo 18 de octubre en una de las fechas de mayor movimiento para el comercio minorista argentino. Para este año se proyecta un gasto promedio de $55.800 por regalo, en un escenario en el que los consumidores mantienen cautela a la hora de decidir sus compras.

La estimación surge de un relevamiento de la consultora Focus Market, que ubica a la celebración como el segundo acontecimiento comercial más importante del año para el sector minorista.

La fecha llega en un contexto de consumo contenido. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registraron en septiembre una suba interanual del 0,5%, aunque retrocedieron 1,2% respecto de agosto y acumulan una caída del 2,1% durante 2026.

Qué regalos serán los más elegidos

Las preferencias muestran un cambio respecto del tradicional regalo material. Las experiencias aparecen en el primer lugar, con el 39% de las elecciones.

La categoría incluye propuestas como desayunos a domicilio, cenas y jornadas de spa. En segundo lugar se ubican perfumería, cosméticos, estética y belleza, con el 17%, seguidas por indumentaria (12%) e informática (9%).

Más atrás aparecen flores y plantas (6%), calzado (5%), marroquinería (3%), tecnología y electrodomésticos (2,5%) y bazar y regalos (2%).

Con porcentajes menores se encuentran bijouterie y relojería, ambas con 1%; lencería (1%); artículos deportivos (0,7%); smartphones (0,5%); y blanco y mantelería (0,3%).

Cuánto cuestan algunos de los regalos

Los precios varían considerablemente según el rubro elegido.

- Un circuito de spa de dos horas y media con desayuno o merienda ronda los $171.800, un 30% más que el año pasado. Un desayuno enviado a domicilio cuesta alrededor de $62.000, con una suba interanual del 19%.

- En perfumería, un pack nacional compuesto por perfume y desodorante tiene un valor aproximado de $42.500, mientras que una alternativa importada de perfume y loción corporal puede alcanzar los $244.832.

- Para quienes elijan indumentaria, una remera básica de algodón cuesta alrededor de $29.900, un jean clásico $96.900 y un par de zapatillas urbanas $94.999.

- En flores, una docena de rosas importadas llega a $80.000, mientras que un ramo de tres varas de lilium ronda los $50.000.

- Entre los productos tecnológicos, una tablet de primera marca con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento puede alcanzar los $469.999.

Dónde comprarán los argentinos

Pese al crecimiento que experimentó el comercio electrónico durante los últimos años, para este Día de la Madre las compras presenciales volverían a ocupar el primer lugar.

Los centros comerciales de cercanía concentran el 33% de las preferencias, mientras que las compras online representan el 25%.

Dentro del comercio electrónico, los marketplaces reúnen el 40% de las operaciones previstas, seguidos por las tiendas online (24%), Instagram (19%) y Facebook (5%).

Los shoppings representan el 21% de las preferencias generales, los outlets el 11% y los supermercados el 10%.

Un consumidor que todavía cuida el bolsillo

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que el comportamiento esperado para la fecha está atravesado por la situación de los ingresos familiares.

“La inflación continúa mostrando cierta inflexibilidad y, aunque se observa una desaceleración respecto de los niveles más elevados, todavía estamos lejos de una recomposición sólida del ingreso de los hogares”, explicó.

Según Di Pace, una parte importante de las familias continúa priorizando ordenar sus finanzas antes de incrementar sus niveles de consumo, luego de atravesar meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes.

En ese escenario, el Día de la Madre volverá a generar movimiento comercial, aunque con compradores que comparan precios, seleccionan dónde gastar y llegan al domingo con un presupuesto promedio estimado en $55.800 por regalo.