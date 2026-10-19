Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas y poner en primer plano la importancia de la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a la atención médica.

Una proyección global publicada en 2026 en The Lancet Oncology, basada en datos de 204 países y territorios, advierte que los casos y las muertes por cáncer de mama podrían continuar en aumento durante las próximas décadas. Según las estimaciones citadas, si se mantienen las tendencias actuales, la enfermedad podría superar los 3,5 millones de nuevos diagnósticos anuales y provocar 1,4 millones de muertes hacia 2050.

El crecimiento y el envejecimiento de la población contribuirían a esta evolución. Sin embargo, el impacto no depende únicamente de la cantidad de casos: también influyen las posibilidades de acceder a controles, obtener un diagnóstico a tiempo y recibir el tratamiento y el seguimiento adecuados.

Por qué se conmemora el Día Mundial de la Lucha del Cáncer de Mama

El 19 de octubre se instaló como una jornada internacional para generar conciencia sobre el cáncer de mama, promover el acceso a la información y destacar la importancia de la detección temprana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa acciones para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención integral de esta enfermedad.

La fecha también invita a reflexionar acerca de la importancia de la realización de controles periódicos y del acceso al sistema de salud. La disponibilidad de estudios, los tiempos de espera y la continuidad de la atención son factores que inciden en el recorrido de las personas desde la primera consulta hasta el diagnóstico y el tratamiento.

La detección temprana debe estar acompañada por una evaluación médica oportuna y por el acceso a los recursos necesarios para confirmar un diagnóstico. No se trata solamente de identificar una posible señal de alerta, sino de garantizar que la consulta pueda continuar con los estudios y la atención que cada situación requiera.

Cáncer de mama: cuáles son las señales de alerta que requieren una consulta

Conocer los cambios que pueden aparecer en las mamas ayuda a identificar cuándo es necesario consultar con un profesional de la salud. Entre las señales que requieren atención se encuentran:

La aparición de un bulto o un engrosamiento en la mama o en la zona de la axila.

Cambios en el tamaño o la forma de una mama.

Alteraciones en la piel, como hundimientos o modificaciones visibles.

Cambios en el pezón, incluida su retracción reciente.

Secreciones anormales por el pezón.

Especialistas la importancia de los estudios periódicos y del seguimiento de las indicaciones de los profesionales - Foto: Boreal Salud

Estos signos no indican necesariamente la presencia de cáncer, pero deben ser evaluados por un profesional, incluso cuando no provocan dolor. La ausencia de molestias no permite descartar una enfermedad y esperar a que aparezca dolor no es una estrategia adecuada para decidir cuándo consultar.

También es importante tener en cuenta que la mayoría de los bultos mamarios no son cancerosos. Sin embargo, no es posible determinar su causa únicamente a partir de la observación o del tacto: la evaluación médica permitirá establecer si hacen falta estudios complementarios.

La importancia de los controles periódicos para detectar el cáncer de mama

Los controles preventivos forman parte de las herramientas para detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan síntomas. La edad, los antecedentes personales y familiares y otros factores de riesgo influyen en las recomendaciones médicas, por lo que no existe una única pauta válida para todas las personas.

La consulta con un profesional permite definir qué estudios corresponden y con qué frecuencia deben realizarse. La mamografía es uno de los principales estudios utilizados para la detección del cáncer de mama, aunque su indicación y periodicidad deben adecuarse a las características y necesidades de cada persona.

En este contexto, la doctora María Césari, ginecóloga del CMC San Juan de Boreal Salud (MP 3181 ME 119), destacó la importancia de vincular la información con el acceso efectivo a la atención.

Las proyecciones nos recuerdan que la respuesta también depende de que las personas puedan acceder a una consulta y completar los estudios que les indiquen. Contar con información clara y acompañamiento puede ayudar a transitar ese recorrido”, señaló la especialista.

La prevención no consiste solamente en realizar un estudio aislado, sino en sostener los controles indicados y contar con orientación profesional para interpretar los resultados y definir los pasos siguientes.

Qué sucede después de un diagnóstico de cáncer de mama

De confirmarse un diagnóstico, comienza una etapa que requiere evaluación médica, información clara y organización de los estudios y tratamientos indicados. Las alternativas dependen de las características de cada caso, por lo que las decisiones deben tomarse junto con el equipo de salud.

El acompañamiento y la continuidad de la atención también son parte de ese proceso. Acceder a tiempo a los estudios, conocer las opciones disponibles y sostener el seguimiento permite que cada persona reciba una atención acorde con sus necesidades.

Cada situación requiere una orientación médica acorde con las necesidades de la persona. Desde el sistema de salud, facilitar el acceso a la consulta, los estudios y el seguimiento es una manera concreta de acompañar”, agregó Césari.

Información y acceso a la salud, dos herramientas fundamentales

Las proyecciones internacionales dimensionan el desafío que representa el cáncer de mama. Frente a ese escenario, la información confiable, la consulta ante cambios y los controles adecuados para cada persona son herramientas importantes para la detección temprana.

Ante la aparición de una señal de alerta, es importante solicitar una evaluación médica sin esperar a que se presenten otras molestias. También resulta fundamental conversar con un profesional sobre los controles que corresponden según la edad y los antecedentes personales y familiares.

El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama recuerda que la atención no termina con la detección: el acceso al diagnóstico, el tratamiento oportuno y el seguimiento son componentes esenciales de una respuesta integral.