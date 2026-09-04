Cada 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria en Argentina, una jornada destinada a reconocer el compromiso, la responsabilidad y la capacidad organizativa de quienes desempeñan funciones administrativas en empresas, comercios, organismos públicos e instituciones privadas.

La conmemoración pone en valor un trabajo esencial para el funcionamiento diario de cualquier organización. La gestión de agendas, la coordinación de reuniones, la preparación de documentos, la atención de llamadas y la resolución de imprevistos forman parte de una actividad que exige organización, discreción y atención permanente a los detalles.

El origen de la fecha y las distintas teorías

Aunque la celebración se encuentra instalada desde hace décadas, el origen exacto del Día de la Secretaria no está completamente definido. Existen diferentes teorías que intentan explicar tanto su nacimiento como la elección del 4 de septiembre.

Una de las versiones más difundidas relaciona esta fecha con la aparición de la máquina de escribir, un invento que transformó profundamente el trabajo en las oficinas durante la segunda etapa de la Revolución Industrial. El estadounidense Christopher Latham Sholes fue uno de los creadores de la primera máquina de escribir comercialmente exitosa y también participó en el desarrollo de la disposición de teclado QWERTY. Su hija, Lilian Sholes, es mencionada habitualmente como una de las primeras mujeres que utilizó el dispositivo y practicó la dactilografía.

Día de la Secretaria en Argentina: por qué se celebra el 4 de septiembre

Con el paso de los años, la máquina de escribir se convirtió en una herramienta inseparable del trabajo administrativo. De acuerdo con esta teoría, algunos fabricantes comenzaron a organizar concursos de mecanografía y actividades vinculadas con el sector, hasta establecer el 4 de septiembre como una jornada de reconocimiento para las secretarias.

El antecedente en Estados Unidos: la Semana Nacional de las Secretarias

Otra hipótesis sitúa los antecedentes de la conmemoración en Estados Unidos y los vincula con el crecimiento de la profesión durante la primera mitad del siglo XX. Uno de los antecedentes señalados se remonta a 1942, cuando fue creada en Estados Unidos la Asociación Nacional de Secretarias. La organización surgió en un contexto en el que las tareas administrativas adquirían una relevancia cada vez mayor dentro del mundo laboral.

En 1952, María Barrett, entonces presidenta de la asociación, y el especialista en relaciones públicas Harry Klemfuss impulsaron la denominada Semana Nacional de las Secretarias. La iniciativa tenía como objetivo reconocer el aporte de estos trabajadores y, al mismo tiempo, fomentar el interés por una profesión que necesitaba incorporar personal capacitado.

La propuesta se extendió posteriormente a diferentes países, aunque no todas las naciones adoptaron una fecha común. Argentina y Uruguay mantienen la celebración el 4 de septiembre, mientras que otros lugares de América Latina establecieron sus propias jornadas conmemorativas. Por esta razón, no existe un Día de la Secretaria universalmente celebrado en una única fecha. Su calendario puede variar de acuerdo con las tradiciones laborales y profesionales de cada país.

Cómo cambió el trabajo de las secretarias con la tecnología

El trabajo administrativo atravesó una profunda transformación durante las últimas décadas. Las máquinas de escribir fueron reemplazadas primero por computadoras y, posteriormente, por programas de gestión, calendarios digitales, videollamadas, plataformas colaborativas y sistemas de comunicación instantánea.

A pesar de estos avances, la función de las secretarias y los asistentes administrativos continúa siendo indispensable. La tecnología modificó las herramientas, pero no eliminó la necesidad de contar con personas capaces de organizar información, establecer prioridades y coordinar distintas áreas.

En la actualidad, estos profesionales pueden encargarse de administrar agendas, preparar informes, organizar reuniones presenciales o virtuales, gestionar comunicaciones, recibir visitas, coordinar viajes y realizar el seguimiento de trámites y documentos. También suelen convertirse en un nexo entre autoridades, empleados, clientes y proveedores, una posición que requiere habilidades de comunicación, capacidad para mantener la confidencialidad y rapidez para responder ante situaciones inesperadas.