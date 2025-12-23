El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa confirmó un nuevo movimiento de fichas en su Gabinete. Es que el mandatario patagónico puso en funciones a María José Rodríguez como flamante secretaria de Cultura en la Provincia, cuya conducción estaba vacante.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de X, donde afirmó: “Designamos a María José Rodríguez como secretaria de Cultura de la Provincia. Con amplia experiencia y raíces en Zapala, asumirá desde enero para fortalecer una política cultural con mirada federal”.

Además agregó: “Potenciamos la cultura como una decisión política central. Apostamos a una gestión cercana, con identidad neuquina, que acompañe a las comunidades y amplíe derechos en todo el territorio”.

María José Rodríguez se desempeña actualmente en el cargo de secretaria de Cultura de Zapala, mientras que fue la tercera candidata a diputada nacional de La Neuquinidad en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron su experiencia y conocimiento del territorio, así como su perfil ligado al fortalecimiento de la identidad cultural neuquina, aspectos que serán clave para la nueva etapa de la Secretaría de Cultura.

La Secretaría de Cultura quedará bajo la órbita del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura que conduce Josefina Codermatz.