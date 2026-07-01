La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos testimonios que amplían la hipótesis de la Justicia sobre compras realizadas por empleados de la Vocería Presidencial para beneficio del exjefe de Gabinete. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, Gisela Kocsis y Luis Aluju declararon como testigos y confirmaron distintas operaciones vinculadas con bienes destinados a la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá.

Qué dijo la secretaria de Adorni ante el Fiscal

Kocsis, quien se desempeñaba como secretaria privada del ahora exfuncionario, reconoció una compra por $8.183.303 en una tienda de colchones y blanquería. Según explicó, el pago en efectivo fue realizado por Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Además, reveló un dato que hasta ahora no figuraba en el expediente: aseguró que gestionó la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por alrededor de $3,1 millones, operación que abonó con su propia tarjeta de crédito. La secretaria afirmó que luego Adorni le devolvió el dinero en efectivo, ya que ella se ocupaba habitualmente de realizar gestiones personales para el entonces funcionario.

Por su parte, Luis Aluju, coordinador de Información de Gobierno y amigo personal de Adorni, confirmó la compra de un proyector valuado en $3,6 millones, adquirido mediante tarjetas de crédito a su nombre. El funcionario explicó que la operación se realizó utilizando el usuario de Mercado Libre de Adorni y sostuvo que el equipo fue entregado en un departamento ubicado sobre la calle Asamblea. Sin embargo, la Justicia sospecha que tanto ese proyector como el resto de los bienes estaban destinados a equipar la vivienda de Indio Cuá, donde el arquitecto Matías Tabar aseguró que Adorni gastó US$245.000 en efectivo y sin facturas durante las remodelaciones.

Los nuevos testimonios se suman al de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien días atrás reconoció haberle prestado su tarjeta para adquirir un monitor gamer por $2.185.000, monto que luego también le fue reintegrado en efectivo. La investigación también reconstruyó el nivel de gastos del exfuncionario.

Según la documentación reunida por la fiscalía, Adorni realizó consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $139 millones entre diciembre de 2023 y marzo de este año. De acuerdo con el expediente, esos gastos superaban en numerosos meses los ingresos declarados por el entonces jefe de Gabinete, que hacia fines de 2025 percibía un salario cercano a $3,5 millones mensuales, mientras sus consumos oscilaban entre $4 y $6 millones. Ahora, el fiscal Pollicita espera el informe patrimonial elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para determinar si existe una diferencia patrimonial injustificada. En paralelo, el Gobierno confirmó que abrió una investigación interna sobre las compras realizadas con tarjetas de crédito de funcionarios de la Vocería Presidencial.