Cada 1 de noviembre, tras el 31 de octubre cuando se celebra la Noche de Brujas o Halloween, llega una celebración impuesta por la Iglesia Católica que busca homenajear a todos los santos, tanto a los que fueron reconocidos oficialmente mediante un proceso de canonización como a aquellos que no tienen un reconocimiento formal.

La celebración, nombrada Día de Todos los Santos, recuerda a hombres y mujeres que, según la tradición católica, vivieron de acuerdo con la fe cristiana y son considerados ejemplos de virtud y santidad.

¿Cuál es su origen?

La celebración tiene raíces en los primeros siglos del cristianismo.

Siglo IV: distintas comunidades cristianas comenzaron a realizar conmemoraciones colectivas para recordar a los mártires, es decir, quienes habían muerto por profesar su fe.

Siglos VIII y IX: la celebración comenzó a extenderse por Europa.

Año 731-741: durante el papado de Gregorio III se eligió el 1° de noviembre para dedicar una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos.

Año 835: el papa Gregorio IV impulsó la extensión de la festividad a toda la Iglesia occidental.

Antes de establecerse el 1° de noviembre, la celebración tenía diferentes fechas según la región. En Roma, por ejemplo, se realizaba el 13 de mayo.

¿Por qué se celebra el 1° de noviembre?

La elección de esta fecha se consolidó durante la Edad Media. Una de las referencias históricas más importantes es la consagración de una capilla en la Basílica de San Pedro dedicada a todos los santos, durante el papado de Gregorio III.

¿Qué diferencia hay entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos?

Una de las aclaraciones más importantes se debe a su diferencia con el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora este 2 de noviembre y que en muchas culturas como México es una celebración sumamente importante, o en regiones de Argentina como el norte.

Esta segunda celebración tiene su propia historia: se difundió especialmente a partir de la iniciativa del abad Odilón de Cluny, quien estableció en el año 998 una conmemoración anual de los fieles difuntos para los monasterios de su orden.

En esta fecha las familias realizan visitas a cementerios a limpiar y acompañar las tumbas de sus ancestros, llevando flores y encendiendo velas para mantener viva la memoria. También se ofrecen misas y oraciones, además de acompañarlo con una fuerte creencia popular de que las almas en este día regresan temporalmente a sus hogares.

En estas casas se organizan altares con comidas, imagenes y bebidas de la persona a recordar, como retrata la película Coco.

¿Qué relación tiene con Halloween?

Aunque suelen asociarse por sus fechas cercanas, tienen significados diferentes.

Halloween se celebra el 31 de octubre y su nombre proviene de All Hallows' Eve, expresión inglesa que significa víspera de Todos los Santos. Su desarrollo histórico combinó tradiciones cristianas y costumbres populares europeas.