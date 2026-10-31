Halloween o la Noche de Brujas: ¿cuál es su origen y por qué se celebra cada 31 de octubre?

Cada 31 de octubre se celebra Halloween, también conocido como la Noche de Brujas, una festividad que combina disfraces, calabazas iluminadas, golosinas y decoraciones tenebrosas. Aunque su popularidad está especialmente asociada con Estados Unidos, sus raíces se remontan a una antigua celebración celta que se realizaba hace más de 2.000 años en territorios de las actuales Irlanda, Reino Unido y el noroeste de Francia.

La tradición se extendió a otros países a través de las migraciones, la cultura popular, el cine de Hollywood y la televisión. Actualmente, tanto niños como adultos participan de los festejos con disfraces de brujas, vampiros, zombies, fantasmas, monstruos y superhéroes, mientras los más pequeños recorren casas y comercios con la clásica pregunta: ¿Dulce o truco?

Pero Halloween no nació como una fiesta de disfraces ni como una celebración comercial. Su historia está relacionada con el antiguo festival de Samhain, las creencias sobre los espíritus y el final de la temporada de cosechas.

Samhain, el antiguo festival celta que dio origen a Halloween

El origen de Halloween o la Noche de Brujas se encuentra en Samhain, una celebración de los antiguos pueblos celtas que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Se desarrollaba en territorios que hoy corresponden principalmente a Irlanda, Reino Unido y el noroeste de Francia.

Para estas comunidades, el cambio de estación tenía un significado especial. Creían que durante ese período se debilitaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que las almas podían regresar para visitar sus antiguos hogares.

La festividad estaba vinculada con el calendario agrícola y las creencias espirituales de aquellos pueblos. Aunque no existen demasiados registros escritos que permitan reconstruir con exactitud cómo se desarrollaban los festejos originales, distintas referencias históricas mencionan la realización de hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus.

Joseph Nagy, profesor del Departamento de Lenguas y Literatura Celta de la Universidad de Harvard, explicó a CNN que el período correspondiente al comienzo de noviembre era considerado el momento de finalización de la cosecha y el inicio del invierno entre los pueblos de tradición celta.

Personas de distintos países se disfrazan para la Halloween o la Noche de Brujas - Foto: Instagram

Por qué Halloween se llama así y se celebra cada 31 de octubre

El nombre Halloween está relacionado con una transformación histórica y religiosa de las celebraciones de aquella época. Durante la Inglaterra medieval, el 1° de noviembre se conmemoraba el Día de Todos los Santos, conocido en inglés como All Hallows. La víspera de esa jornada recibió el nombre de All Hallows' Eve, expresión que con el paso del tiempo derivó en Halloween.

De esta manera, la celebración quedó asociada al 31 de octubre, mientras que el 1° de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre al Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos, según las distintas tradiciones religiosas y culturales.

Aunque actualmente Halloween tiene un carácter principalmente recreativo y comercial en numerosos países, conserva elementos vinculados con aquellas antiguas creencias sobre los muertos y los espíritus.

¿De dónde viene el '¿Dulce o truco?' de Halloween?

Una de las costumbres más reconocidas de la Noche de Brujas es el recorrido de los niños por las casas y los comercios para pedir golosinas.

La tradición del ¿Dulce o truco? (en inglés, Trick or treat?) tiene antecedentes en prácticas populares de las islas británicas. Una de ellas consistía en ir de puerta en puerta para pedir pequeños panes conocidos como soul cakes o pasteles del alma, que se entregaban a cambio de oraciones por las personas fallecidas.

También existían recorridos en los que adultos solicitaban comida y bebida a cambio de canciones o bailes.

Jack-o'-lanterns, las linternas fabricadas a partir de vegetales ahuecados para Halloween - Foto: Instagram

Con el tiempo, estas costumbres fueron transformándose hasta dar lugar a la práctica actual, en la que los chicos disfrazados recorren los vecindarios con bolsas o calabazas de juguete para juntar caramelos, chocolates y otras golosinas.

La historia de las calabazas y las linternas de Halloween

Las tradicionales calabazas talladas, conocidas como Jack-o'-lanterns, son uno de los símbolos más representativos de Halloween.

Sin embargo, originalmente no se utilizaban calabazas. En Irlanda y Escocia, las personas tallaban remolachas y nabos para convertirlos en linternas que iluminaban la noche.

La incorporación de la calabaza se popularizó en Estados Unidos, donde este fruto era más abundante y resultaba más sencillo de vaciar y tallar.

La costumbre también está asociada con una antigua leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack, quien, según el relato popular, no podía entrar ni al cielo ni al infierno y estaba condenado a vagar eternamente por la Tierra.

Para iluminar su camino, llevaba una brasa del infierno dentro de un vegetal ahuecado. De esa historia surgió la leyenda de Jack-o'-lantern, que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más características de la festividad.

En Estados Unidos, Halloween se vive semanas antes del 31 de octubre y los hogares se decoran con la temática - Foto: Instagram

Cómo llegó Halloween a Estados Unidos y se convirtió en una fiesta popular

Halloween llegó a Estados Unidos principalmente a través de los inmigrantes irlandeses que se establecieron en ese país durante el siglo XIX, especialmente a partir de la gran migración provocada por la hambruna irlandesa.

Con ellos viajaron muchas de sus costumbres y celebraciones. Las prácticas de recorrer las casas para pedir comida, las historias de espíritus y los disfraces comenzaron a incorporarse a la cultura popular estadounidense.

Nagy explicó que la llegada de los inmigrantes irlandeses fue determinante para que estas celebraciones echaran raíces en Estados Unidos, donde se consolidó la costumbre de ir de puerta en puerta para pedir frutas, nueces y otros alimentos.

Durante el siglo XX, Halloween se transformó progresivamente en una de las festividades más populares del país, especialmente entre los niños.

La comercialización de disfraces, golosinas, adornos y artículos temáticos amplió su alcance y contribuyó a que la celebración trascendiera las fronteras estadounidenses.

En Estados Unidos, Halloween se vive semanas antes del 31 de octubre y los hogares se decoran con la temática - Foto: Instagram

Disfraces, casas decoradas y una celebración que recorre el mundo

Actualmente, Halloween se celebra en numerosos países y combina tradiciones antiguas con nuevas expresiones de entretenimiento.

Los disfraces son uno de los grandes protagonistas: brujas, vampiros, zombies, esqueletos, payasos terroríficos, fantasmas, monstruos y personajes de películas y cómics forman parte de una oferta que cambia todos los años.

En Estados Unidos, además, la decoración de viviendas y edificios adquiere un lugar central. Las calabazas talladas, las telarañas artificiales, las tumbas de utilería, los esqueletos, los murciélagos de papel y las luces naranjas transforman calles y vecindarios.

La celebración también se adaptó a las costumbres de otros países. En Argentina, por ejemplo, cada vez es más frecuente encontrar fiestas temáticas, comercios decorados y actividades para chicos y adultos.

Así, una festividad vinculada originalmente con el calendario agrícola y las antiguas creencias celtas se convirtió en un fenómeno cultural internacional que cada 31 de octubre reúne a distintas generaciones alrededor de los disfraces, los dulces y las historias de terror.

Por ahora, Halloween mantiene su vigencia como una celebración popular que combina entretenimiento, tradiciones y cultura. Su evolución demuestra cómo una antigua festividad europea logró transformarse, a lo largo de los siglos, en una de las fechas más reconocidas del calendario festivo internacional.