El papa León XIV aprobó el decreto que reconoce las “virtudes heroicas” de la argentina Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”, y dio un nuevo paso en el proceso que podría conducir a su beatificación.

La decisión fue adoptada el sábado 24 de octubre, cuando el pontífice autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar el decreto correspondiente. De esta manera, Bavosi fue reconocida oficialmente como venerable por la Iglesia católica.

El reconocimiento de las virtudes heroicas es una de las primeras etapas dentro del camino hacia la santidad. Para avanzar hacia la beatificación, normalmente debe comprobarse un milagro atribuido a la intercesión de la persona declarada venerable.

Quién fue Margarita Bavosi, la argentina conocida como “Luminosa”

Margarita Bavosi nació el 19 de septiembre de 1941 en Buenos Aires, en una familia de inmigrantes italianos. Cuando tenía diez años perdió a su madre y, años después, se graduó en Historia.

Su camino religioso comenzó a consolidarse cuando encontró su vocación como laica consagrada en la Obra de María, nombre canónico del Movimiento de los Focolares. Allí conoció a su fundadora, Chiara Lubich, y adoptó como orientación el denominado “carisma de la unidad”.

Por su carácter espontáneo y optimista comenzó a ser conocida como “Luminosa”, sobrenombre que la acompañaría durante su trayectoria dentro del movimiento.

Su misión en Paraná y otros países

En mayo de 1966 asumió la responsabilidad de la comunidad de los Focolares en Paraná. Allí, su actividad estuvo vinculada al Centro Mariápolis de la capital entrerriana, un espacio destinado al encuentro y la formación espiritual.

Su misión continuó posteriormente fuera del país. A comienzos de la década de 1970, Chiara Lubich le confió responsabilidades en la conducción del movimiento en España, donde permaneció alrededor de 14 años.

Durante ese período participó en la formación de comunidades y en distintas iniciativas vinculadas con la solidaridad, la fraternidad y la participación comunitaria. Más adelante también desarrolló su misión en Montevideo, Uruguay.

La enfermedad que atravesó durante sus últimos años

En junio de 1981, Bavosi comenzó a presentar los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. La enfermedad avanzó durante los años siguientes y murió el 7 de marzo de 1985 en Albano Laziale, una localidad italiana cercana a Roma. Tenía 43 años.

Ahora, más de cuatro décadas después de su muerte, el reconocimiento de sus virtudes heroicas le otorgó el título de venerable y significó un nuevo avance en su causa de beatificación.

El decreto de Bavosi fue aprobado junto con los correspondientes a otros cinco Siervos de Dios, luego de una audiencia del papa León XIV con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.