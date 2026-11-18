En 1995, el cineasta argentino Ricardo Wullicher rodó en Neuquén, específicamente en San Martín de los Andes, la película “La Nave de los Locos”; y dejó, en esta provincia, algunas relaciones, que se sostuvieron en el tiempo, a tal punto que unos años después de que aquella producción llegó al cine, estuvo muy cerca de que un proyecto suyo echara raíces aquí.

Wullicher estuvo muy cerca de obtener fondos y respaldo del gobierno provincial, que entonces comandaba Jorge Sobisch, para instalar en Neuquén, y desarrollar, un instituto productor de cine de animación y otras realizaciones relacionadas, que oficiara a la vez como escuela de formación, y de producción concreta a nivel internacional, aprovechando dos ideas centrales: el talento nacional en el rubro (mano de obra fácil de conseguir), y la ventaja comparativa de los menores costos que implicaría para la producción a escala global.

Del tema no trascendió nada, o casi nada. Pero quien esto escribe estuvo en una cena, en la casa de un artista neuquino, de la que participó Wullicher, con su esposa. Allí se habló largamente del tema, y se sentaron las bases de las posibilidades reales. Era el tiempo político en el que Sobisch ya había iniciado un plan para competir en elecciones presidenciales. Había mucho dinero, de la política, circulando.

El tema se ubicó en primer nivel de importancia, al menos durante aquella cena. Hay que tener en cuenta, para entender de qué se hablaba, de que, actualmente, consultoras como Precedence Research sitúan el valor total del sector de la industria del entretenimiento en 492.140 millones de dólares, y que se proyecta que esta cifra alcance los 953.310 millones de dólares para 2035.

Entonces, las cifras eran menores, pero equivalentes en cuanto a la gravitación del entretenimiento en la economía global. Y se sabía que la taquilla cinematográfica era solo la punta del iceberg, en los grandes estudios, y que las propiedades intelectuales animadas generaban la mayor parte de sus ingresos a través de juguetes, ropa, parques temáticos y licencias de marca.

Wullicher venía de vender (a la Disney) su productora, Patagonik Film Group, con la que había tenido un éxito comercial muy grande tras el estreno de Dibu, la película, en 1997 (nada que ver con el actual arquero de la selección…en todo caso, fue el antecedente para su apodo), estaba en pleno apogeo con el estreno y éxito de Nueve Reinas (2000). Y estaba interesado en invertir.

Sin embargo, y pese al optimismo que hubo en aquella cena, el tema no prosperó. Por lo que este cronista sabe, llegó, efectivamente, al conocimiento del entonces gobernador neuquino; pero, por distintos factores, la idea, el proyecto, se quedó en los papeles.

En estos días, en que se cumplen ya 98 años del estreno de aquel primer filme sonoro de animación, hecho por la Disney, Steambot Willie, protagonizado por el inicial Micky Mouse, vale la pena recordar aquellos días en que Neuquén coqueteó con la idea de instalar su propio Hollywood, específicamente aplicado al desarrollo del cine de animación y todo el negocio relacionado.