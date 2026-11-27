“Anatomía de lo Invisible” reúne en la biblioteca de Dina Huapi una serie de obras de la artista plástica barilochense Belén Ramírez, atravesadas por una búsqueda personal sobre el cuerpo, las emociones, los recuerdos y las heridas. A través de pinturas, collages y materiales reciclados, la muestra transforma experiencias familiares y difíciles en imágenes que hablan de aquello que muchas veces no se puede nombrar.

La exposición fue inaugurada el miércoles 25 de noviembre y permanecerá abierta durante tres semanas. El proceso creativo comenzó durante la enfermedad de su hermano y continuó después de su muerte. En ese recorrido, Belén encontró en el arte una manera de mirar hacia adentro, reconstruir recuerdos y transformar en imágenes aquello que le resultaba difícil expresar.

El cuerpo como territorio

La muestra parte de una búsqueda íntima en la que el cuerpo ocupa un lugar central. “Esta serie de obras nace de una búsqueda personal, desde la necesidad de mirar hacia adentro, de reconocer aquello que nos habita y que, muchas veces, no sabemos cómo nombrar”, explica Belén.

“Sanar no siempre significa olvidar o dejar de sentir.", sostiene la artista

Para construir las obras, la artista recurrió incluso a los libros de anatomía de la biblioteca de Dina Huapi. Allí investigó distintas partes del cuerpo y comenzó a trabajar sobre órganos que también estaban vinculados con la experiencia que atravesaba su familia.

“La columna vertebral, el corazón, los pulmones y el cerebro se convierten en símbolos de aquello que nos sostiene, nos atraviesa y nos define”, señala. Cada uno adquiere un significado particular: “El corazón guarda lo que sentimos; el cerebro, aquello que pensamos, recordamos y, a veces, no logramos soltar; los pulmones nos recuerdan la importancia de respirar, hacer una pausa y volver a empezar; y la columna representa la fuerza que necesitamos para mantenernos en pie, incluso cuando todo parece pesar demasiado”.

"los pulmones nos recuerdan la importancia de hacer una pausa y volver a empezar"

Entre las primeras obras apareció un pulmón y luego una representación de la columna, vinculada con un problema de salud que había atravesado su hermano. La investigación anatómica se convirtió así en una forma de traducir en imágenes aquello que sucedía en su vida.

“Pintar estos órganos es, de alguna manera, una forma de explorar el mundo interior, de dar imagen a lo invisible y de transformar en color aquello que sucede dentro de nosotros”, afirma la artista.

Los ojos que guardan una historia

Una de las obras más personales de la muestra representa los ojos de su hermano. Tenía heterocromía: uno verde y otro marrón. Después de su muerte, Belén sintió la necesidad de pintar aquello que no quería olvidar.

Ojos con heterocromía

La obra fue realizada sobre un cartón que su hermano había utilizado para fabricar muebles y suma recortes de letras y palabras provenientes de libros que estaban destinados a ser descartados. Entre los fragmentos aparecen nombres, fechas y palabras vinculadas con su familia.

“La mirada hacia adentro también implica encontrarnos con la mirada del otro y, al mismo tiempo, reconocernos en ella”, plantea la artista. Y agrega: “Sus ojos, diferentes entre sí, nos invitan a pensar en aquello que nos hace únicos, en las múltiples formas de percibir el mundo y en todo lo que una mirada puede expresar sin necesidad de palabras”.

Palabras y nombres familiares se convierten en un mapa de vínculos y memoria.

Los materiales utilizados también tienen una carga simbólica. Libros que iban a ser descartados encuentran una nueva posibilidad dentro de la obra. Los fragmentos se mezclan con recuerdos y afectos hasta construir una historia propia.

“Aquello que parecía haber perdido su valor encuentra una nueva posibilidad de existencia y significado”, explica Belén. Para ella, ese proceso también dialoga con la propia experiencia del duelo: “Como en los procesos de sanación, nada desaparece por completo: a veces, los fragmentos encuentran otra forma de reunirse, adquieren un nuevo sentido y nos permiten construir algo diferente con aquello que alguna vez fuimos”. La obra de los ojos fue una de las que más tiempo le llevó. En ella aparecen también palabras y nombres familiares que convierten el cartón en una especie de mapa de vínculos y memoria.

Un cuervo y un loro que pueden "hablar"

Materiales, recuerdos y una historia familiar

El vínculo entre arte y familia atraviesa toda la exposición. Belén estudió Bellas Artes junto a su hermano, quien había ingresado primero a la carrera y luego la impulsó a seguir el mismo camino. Ambos se formaron y se recibieron juntos. Hoy ella conserva las dos medallas.

También su padre está presente en las obras a través de las herramientas que le dejó. Cuando era joven, le fabricó su primera paleta con cartón prensado porque los recursos eran limitados. Poco antes de morir durante la pandemia, hizo y firmó otra. Belén decidió dejar de utilizarla para conservarla como recuerdo.

"El corazón representa lo que se siente"

En sus obras aparecen además cartones, telas, vendas, redes de verdulería, libros descartados y otros materiales recuperados. Trabaja con pintura acrílica, monotipos y diferentes técnicas que combina según lo que cada pieza necesita.

“No pretenden mostrar únicamente el cuerpo en su dimensión anatómica, sino revelar su dimensión más íntima y humana: aquello que sentimos, lo que nos duele, lo que pensamos y aquello que todavía estamos aprendiendo a sanar”, describe la artista.

El vínculo entre arte y familia atraviesa toda la exposición

Ese concepto atraviesa también otras obras de la exposición, como el corazón realizado sobre un cartón que había utilizado su hermano, que comenzó como la representación de un corazón que florecía y terminó convirtiéndose en una imagen vinculada con su propia manera de continuar.

Para ella, el arte permitió encontrar una forma de atravesar ese dolor sin borrar lo vivido. “Sanar no siempre significa olvidar o dejar de sentir. A veces, significa aprender a convivir con nuestras heridas, comprender nuestros pensamientos y encontrar nuevas formas de habitar lo que somos”, sostiene.

“Anatomía de lo Invisible” propone justamente detenerse en aquello que no siempre se ve, pero que permanece. “Los ojos nos miran, pero también nos invitan a mirar. A detenernos en nuestras propias historias, en las palabras que nos marcaron, en los vínculos que nos constituyen y en aquello que elegimos conservar”, concluye la artista.