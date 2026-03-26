Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, la Luna Rosa, será visible en toda Argentina la noche del 1 de abril. El satélite natural alcanzará su punto máximo de iluminación a las 23:12, momento en que se verá completamente redondo y brillante en el cielo, ofreciendo un espectáculo natural que atrae tanto a especialistas como al público general.

Este evento, también conocido como la luna llena de abril, forma parte del ciclo lunar mensual y tiene relevancia no solo científica, sino también cultural y espiritual. En el calendario cristiano occidental, se la conoce como Luna Pascual, ya que su aparición determina la fecha de la Semana Santa.

El nombre “Luna Rosa” proviene de antiguas tradiciones de los pueblos originarios del hemisferio norte, especialmente de las culturas indígenas de Norteamérica. Se asocia con la floración del phlox subulata, una planta silvestre de color rosado que cubre grandes extensiones de suelo durante la primavera en esa región.

Es importante aclarar que la Luna no adquirirá un color rosa en Argentina ni en el hemisferio sur. Presentará su habitual tono blanco, aunque cerca del horizonte puede mostrar leves matices anaranjados o rojizos debido a la dispersión de la luz en la atmósfera.

La observación del fenómeno será posible desde cualquier punto del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y el cielo esté despejado. Aunque el momento de mayor plenitud se registrará el 1 de abril a las 23:12, la luna llena también se podrá apreciar parcialmente la noche anterior y la posterior, ampliando así las oportunidades de disfrutar del espectáculo.

Para quienes deseen aprovechar la ocasión, se recomienda buscar lugares despejados y alejados de la contaminación lumínica, y tener a mano binoculares o telescopios para una experiencia más detallada.

La Luna Rosa no solo embellece el cielo, sino que conecta astronomía, tradición y espiritualidad, recordándonos la influencia de los ciclos lunares en nuestras culturas y en nuestro calendario.