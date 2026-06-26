Los terremotos que afectaron la zona norte de Venezuela generaron una tragedia que todavía no se termina de dimensionar. Las cifras oficiales varían con el correr de las horas, en un país que en la previa de los sismos ya estaba sumido en una crisis sanitaria importante.

La comunidad venezolana de la región del Alto Valle sigue muy atentamente todo lo que ocurre en su tierra natal. "Toda la comunidad está impactada. Estamos lejos y, por suerte, la gran mayoría ha podido confirmar que sus familiares están bien. Por el momento no tenemos información de familiares en situaciones críticas o de riesgo, pero sí estamos muy impactados. Muchos estamos colapsados desde el punto de vista sentimental" explicó Isis Bracho en diálogo con Entretiempo por AM550.

Ella es periodista y docente en la Universidad de Zulia, aunque hace cuatro años vive en Neuquén. Bracho señaló que el pueblo argentino "Nos han dado un enorme abrigo, muchos mensajes de amor y de solidaridad. Ha sido algo hermoso. No sabemos cómo agradecerles".

La comunidad entera se organiza para el envío de ayuda

La periodista indicó que "Nuestra comunidad aquí es bastante grande. Calculamos que somos aproximadamente unas 12.000 personas, quizás más. Ya estamos organizando la estructura para instalar centros de acopio, pero se nos presenta un problema muy importante: cómo trasladar esos insumos primero hasta Buenos Aires y luego a Venezuela".

Para resolver ese inconveniente están trabajando con Cáritas y otras ONG para poder lograr las conexiones que se necesitan para resolver la logística.

En cuanto a dónde se recibirán las donaciones, aclaró que "Por el momento estamos evaluando distintos lugares. Es muy probable que varios de nuestros emprendedores ofrezcan sus restaurantes, cafeterías y comercios para funcionar como centros de recolección. Por ahora estamos en una etapa de organización. Ya tenemos posibles lugares definidos, pero todavía estamos esperando respuestas para poder comenzar formalmente".

Cáritas Neuquén está esperando indicaciones de la sede en Venezuela

Desde la seccional neuquina de la organización de asistencia social de la Iglesia Católica explicaron en un comunicado que se encuentran "a la espera de las indicaciones correspondientes sobre el tipo de ayuda que podremos brindar de manera organizada y efectiva. Dichas orientaciones serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la Diócesis de Neuquén".

También aclararon que aún no se han habilitado Centros diocesanos de Acopio para donaciones materiales, y que en breve se darán a conocer los datos de cuentas destinadas a recibir aportes económicos. Señalaron que este tipo de ayuda "es actualmente el medio más adecuado para colaborar, dadas las dificultades logísticas y la distancia".

"Agradecemos profundamente la disposición solidaria de todos y los animamos a seguir unidos en la oración, la esperanza y el compromiso fraterno", concluyeron.

La entrevista completa: