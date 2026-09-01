En el Día Internacional de la Criminalística y de la Dactiloscopía, fecha que homenajea el trabajo de los especialistas que intervienen en la investigación de los delitos y recuerda el aporte fundamental de Juan Vucetich al desarrollo de la identificación dactiloscópica, el reconocido licenciado en Criminalística y consultor forense Enrique Prueger repasó algunos de los casos que marcaron su extensa trayectoria.

En diálogo con el programa La Primera Mañana, de AM550, Prueger habló de investigaciones que atravesaron distintas épocas de la historia argentina y que, en algunos casos, tuvieron consecuencias judiciales y políticas.

“Si hay alguien que investigó hechos muy resonantes en la Argentina fuiste vos”, le planteó el conductor del programa al presentarlo.

Prueger eligió comenzar por un caso que, según explicó, no es tan conocido públicamente pero que considera el trabajo “más trascendente” de su carrera: la investigación de una matanza de integrantes de pueblos originarios ocurrida en 1947 en Formosa.

Dos fosas comunes y más de 200 cadáveres

El criminalista recordó que en 2005 se internó durante meses en una zona de monte de Formosa para investigar lo ocurrido durante la denominada masacre de Rincón Bomba. “Estuve seis meses metido en medio del monte, donde encontré dos fosas comunes con más de 200 cadáveres”, relató.

Según explicó, hasta entonces el episodio no había podido ser comprobado científicamente y su investigación permitió aportar elementos que modificaron el conocimiento existente sobre aquel hecho. “Hasta 2005 era una historia que no tenía comprobación. Investigadores del CONICET hablaron conceptuosamente de mi trabajo. Dijeron que yo puse en la historia algo que había sido un mito hasta ese momento”, señaló.

Para Prueger, aquella investigación tuvo además una fuerte carga emocional por la dimensión de los hechos que estaba reconstruyendo. “Fue un hecho muy emocionante, muy doloroso, una historia muy compleja de la sociedad argentina”, sostuvo.

Durante la entrevista describió además el contexto en el que se produjo aquella matanza y mencionó la explotación de integrantes de pueblos originarios que eran trasladados para trabajar en la cosecha de azúcar.

La tecnología que lo llevó al caso Carlitos Menem

Otro de los episodios que recordó fue la investigación por la muerte de Carlos Menem Junior, ocurrida en 1995. Prueger explicó que desde mucho antes venía trabajando con técnicas de digitalización de imágenes y video, una especialidad que comenzó a desarrollar a partir de su interés por investigaciones tecnológicas realizadas en otros países.

Recordó particularmente el accidente del transbordador espacial Challenger, ocurrido en 1986, y cómo las imágenes tomadas desde tierra habían permitido detectar detalles relevantes del desastre. “Empiezo a hacer todo lo que es digitalización de imagen y video para esa época”, explicó.

Ese conocimiento técnico fue determinante cuando ocurrió la muerte de Carlos Menem Junior. “Obviamente, cuando llega lo de Carlitos soy el único en Argentina que estaba trabajando sobre eso. Por eso me llaman por lo de Carlitos”, contó.

El perito recordó también los cuestionamientos que recibió durante aquella investigación y la posterior evolución judicial del caso. “Me acuerdo que el juez me trató de chanta en ese momento”, afirmó.

Prueger sostuvo que su trabajo aportó elementos vinculados con residuos de disparo, esquirlas e impactos sobre superficies del helicóptero en el que viajaba Menem Junior.

La investigación sobre el caso también fue abordada en el documental La muerte del hijo del presidente, producción en la que el propio Prueger aparece como uno de los protagonistas vinculados a la hipótesis científica y técnica.

El caso Carrasco y un crimen dentro de un regimiento

En el repaso de su trayectoria también apareció el asesinato del soldado Omar Carrasco, ocurrido en 1994 dentro del Ejército Argentino. “En Carrasco fue el primer homicidio descubierto dentro de un regimiento y tengo la satisfacción de decir que lo descubrí yo”, afirmó.

El caso tuvo una enorme repercusión nacional y terminó provocando, entre otras consecuencias, la eliminación del servicio militar obligatorio en Argentina.

Prueger también mencionó otras investigaciones en las que intervino, entre ellas el doble crimen de La Dársena, en Santiago del Estero, y distintos homicidios ocurridos en varias provincias. “Así tengo muchos otros casos”, resumió.

Del trabajo de campo a la docencia

Durante la charla también hubo espacio para recordar otra faceta de Prueger: su actividad como docente. Una exalumna que participó del programa destacó su capacidad para transmitir sus conocimientos y, especialmente, la empatía con la que se relacionaba con sus estudiantes. “Uno lo hace con mucha empatía, con mucho cariño. Los chicos se merecen todo el respeto del mundo”, respondió Prueger.

Para el criminalista, la enseñanza forma parte de una tarea que va más allá de transmitir conocimientos técnicos. “Uno los trata de esa manera y es cuando más sacás de ellos también”, explicó.

El especialista dejó así una síntesis de una trayectoria atravesada por investigaciones de enorme repercusión pública, desde fosas comunes ocultas durante décadas hasta crímenes que pusieron en discusión decisiones judiciales y políticas.