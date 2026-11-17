La décima edición de La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, con una promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado en más de 500 establecimientos adheridos de Argentina. En Neuquén y Río Negro participarán varios locales, distribuidos entre Neuquén capital, Villa Pehuenia, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos y General Roca.

La propuesta es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre en todo el país.

Durante la jornada central, los clientes podrán acceder a la promoción desde las 19 y hasta el cierre de cada heladería adherida. La iniciativa tendrá un significado especial este año: se cumplen diez ediciones de un evento que busca promover el consumo y destacar la identidad del helado artesanal argentino.

Dónde habrá 2x1 en Neuquén

En la provincia de Neuquén participarán cinco locales, ubicados en tres ciudades y localidades:

Neuquén capital

Heladerías Piré: Diagonal Alvear 29.

Dulce Malvina: Ministro Joaquín V. González 26.

Estación Montaña: Avenida Argentina 174.

Heladería Heidi: Juan Bautista Alberdi 217, Río Senguer 1425 y San Martín 3077

Villa Pehuenia

Estación Montaña: Avenida Las Araucarias 375.

Centenario

Amaretto: Primeros Pobladores 176.

Los establecimientos ofrecerán la promoción de 2x1 en cuarto kilo de helado durante el horario establecido por la organización.

Qué heladerías participan en Río Negro

En Río Negro serán tres los establecimientos adheridos a la décima edición de La Noche de las Heladerías:

Cipolletti: Frineve, Mariano Moreno 35.

Cinco Saltos: Heladerías Heidi, avenida Roca y Chacabuco.

General Roca: Heladería Lions, Isidro Lobo 780.

De esta manera, la propuesta alcanzará a seis localidades de Neuquén y Río Negro, con ocho puntos de venta confirmados en ambas provincias.

Maní Split: el nuevo sabor de la décima edición

Uno de los atractivos de esta edición será la presentación de Maní Split, un sabor creado especialmente para celebrar el décimo aniversario de La Noche de las Heladerías.

La combinación tendrá como base una crema elaborada con maní tostado, con vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

Maní Split, el sabor elegido para esta edición (Foto: AFADHYA)

La nueva variedad busca combinar diferentes texturas y sabores en una propuesta que reúne ingredientes tradicionales de la gastronomía argentina.

AFADHYA señaló que la creación forma parte de una campaña que busca destacar las materias primas nacionales y el trabajo de los maestros heladeros.

No se informó si Maní Split estará disponible en todos los establecimientos adheridos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada heladería.

Una semana para celebrar el helado artesanal argentino

La Noche de las Heladerías será el momento central de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extenderá del 16 al 22 de noviembre bajo el lema «El sabor de lo nuestro».

La campaña busca poner en valor la identidad gastronómica argentina a través de sus ingredientes, productores y tradiciones. También apunta a destacar la diversidad de materias primas de las distintas regiones del país y los procesos de elaboración artesanal.

El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, destacó que el helado artesanal argentino tiene una historia y una forma de elaboración que lo distinguen internacionalmente.

Además, sostuvo que la iniciativa representa una oportunidad para mostrar el trabajo que existe detrás de cada producto y fortalecer el reconocimiento de esta actividad dentro de la cultura gastronómica nacional.

Diez ediciones de una propuesta que se extendió por todo el país

La Noche de las Heladerías se convirtió en una de las iniciativas más reconocidas del sector del helado artesanal argentino. Su formato combina una promoción comercial con actividades destinadas a acercar al público a las heladerías y sus diferentes propuestas.

En 2023, por ejemplo, la convocatoria ya reunía a alrededor de 400 establecimientos adheridos en todo el país. En aquella oportunidad, la edición también contó con promociones especiales y participación de comercios neuquinos.

Para 2026, la organización anunció la participación de más de 500 heladerías, en una nueva convocatoria que tendrá como eje el décimo aniversario.

En Neuquén y Río Negro, la iniciativa volverá a generar una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran los establecimientos participantes y accedan a la promoción.