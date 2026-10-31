Helado casero de vainilla: un verdadero manjar apreciado en todo el mundo 

El helado de vainilla es uno de los postres más clásicos y apreciados en el mundo entero. Tiene sus orígenes en la antigua Persia, donde ya se consumían mezclas de hielo y miel. Sin embargo fue en Italia donde se perfeccionó la técnica y se popularizó en Europa gracias a los Medici.
Esta es una receta rápida y sencilla que no necesita una máquina especial para helados.
El tiempo de preparación es de 4 horas y 30 minutos en total. Incluye uno 10 minutos para mezclar los ingredientes, 20 minutos de batido intermitente y 4 horas para congelar.
Ingredientes
2 tazas de crema de leche para batir
1 taza de leche entera
¾ tazas de azúcar
1 cucharada de extracto de vainilla
1 pizca de sal
En un bowl grande mezclar la crema, la leche, el azúcar, el extracto de vainilla y la sal.
Mezclar y batir bien hasta que el azúcar se haya disuelto completamente.
Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador y colocarlo allí durante 1 hora.
Sacar del congelador y batir la mezcla con batidora eléctrica durante 2 o 3 minutos para romper los cristales de hielo que se hayan formado.
Volver a colocar el recipiente en el congelador durante 30 minutos.
Repetir el proceso de batido cada 30 minutos durante 2 horas. Esto permitirá que el helado quede cremoso.
Después de la última batida, dejar el helado en el congelador durante al menos 2 horas más o hasta que esté completamente firme.
Servirlo en recipientes o cucuruchos y a disfrutar el helado de vainilla casero.