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Receta sencilla

Helado casero de vainilla: un verdadero manjar apreciado en todo el mundo 

Su sabor suave y cremoso es ideal para combinar con tartas, brownies o simplemente para disfrutarlo en cualquier momento.

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Por Carmen Sanmartin
Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 01:15
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El helado de vainilla es uno de los postres más clásicos y apreciados en el mundo entero. Tiene sus orígenes en la antigua Persia, donde ya se consumían mezclas de hielo y miel. Sin embargo fue en Italia donde se perfeccionó la técnica y se popularizó en Europa gracias a los Medici.

Esta es una receta rápida y sencilla que no necesita una máquina especial para helados.

El tiempo de preparación es de 4 horas y 30 minutos en total. Incluye uno 10 minutos para mezclar los ingredientes, 20 minutos de batido intermitente y 4 horas para congelar.

Ingredientes

2 tazas de crema de leche para batir

1 taza de leche entera

¾ tazas de azúcar

1 cucharada de extracto de vainilla

1 pizca de sal

En un bowl grande mezclar la crema, la leche, el azúcar, el extracto de vainilla y la sal.

Mezclar y batir bien hasta que el azúcar se haya disuelto completamente.

Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador y colocarlo allí durante 1 hora.

Sacar del congelador y batir la mezcla con batidora eléctrica durante 2 o 3 minutos para romper los cristales de hielo que se hayan formado.

Volver a colocar el recipiente en el congelador durante 30 minutos.

Repetir el proceso de batido cada 30 minutos durante 2 horas. Esto permitirá que el helado quede cremoso.

Después de la última batida, dejar el helado en el congelador durante al menos 2 horas más o hasta que esté completamente firme.

Servirlo en recipientes o cucuruchos y a disfrutar el helado de vainilla casero.

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