La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) puso en marcha este viernes la sexta cohorte de la Diplomatura Latinoamericana en Elaboración de Helados Artesanales, una propuesta académica que ya suma diez años de trayectoria.

El lanzamiento se realizó en el Salón Azul de la Biblioteca de la UNCo y fue encabezado por la rectora Beatriz Gentile, el vicerrector Paúl Osovnikar y el decano de FACTA, Valentín Tassile.

La diplomatura tiene alcance federal e internacional, con estudiantes inscriptos de distintas provincias de Argentina y también de otros países de Latinoamérica.

Formación y vinculación con el sector productivo

Durante el acto de apertura, la rectora Beatriz Gentile destacó el rol de la universidad pública en la generación de conocimiento aplicado.

“Esta diplomatura es la síntesis de lo que significa vinculación y transferencia de conocimiento”, señaló, en referencia al trabajo de articulación entre la universidad y el sector productivo.

Por su parte, el decano Valentín Tassile repasó el origen de la iniciativa académica, que comenzó hace una década, y explicó el proceso de mejora y crecimiento del programa.

Según detalló, la diplomatura ya cuenta con alrededor de 400 egresados, mientras que para la sexta cohorte hay más de 150 personas preinscriptas.

Un programa que combina ciencia y tradición

La diplomatura busca profesionalizar el rubro heladero, un sector que combina la tradición artesanal con el desarrollo científico en alimentos.

El objetivo central es fortalecer la calidad de la producción de helados artesanales en la región y en Latinoamérica, incorporando conocimientos técnicos, creatividad y herramientas de gestión.

Modalidad de cursado

El programa está organizado en 10 módulos:

8 módulos virtuales , orientados a la formación teórica.

2 módulos presenciales, que se realizarán en la planta piloto de AFADHYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los encuentros presenciales están previstos para junio y octubre.

Autoridades presentes en el lanzamiento

Además de las autoridades universitarias que encabezaron el acto, participaron:

Francisco Camino Vela , decano de la Facultad de Humanidades de la UNCo.

Graciela Bianchini, directora del Centro Regional Universitario Zapala.

También asistieron docentes, estudiantes y representantes de la comunidad universitaria.

La entrevista: