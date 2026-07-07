El Mundial de Fútbol, uno de los eventos deportivos más esperados a nivel mundial, no solo genera alegría y encuentro social, sino que también puede provocar un impacto significativo en la salud cardiovascular de los aficionados más vulnerables. Durante los partidos, las emociones intensas pueden actuar como detonantes de eventos cardíacos agudos en personas con predisposición.

El Dr. Mariano Cavallo, integrante del Servicio de Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires, explica que “diversos estudios internacionales se han enfocado a lo largo de los años en esta estrecha relación entre el estrés generado en los fans del fútbol ante situaciones decisivas de sus equipos, sobre todo cuando los resultados no son los esperados, y el aumento significativo en el número habitual de eventos cardiovasculares agudos admitidos en guardia”.

Una revisión científica publicada en la revista Vascular Health and Risk Management analizó los efectos de los grandes torneos de fútbol en el corazón y concluyó que los partidos con alta tensión emocional pueden desencadenar eventos cardiovasculares en personas predispuestas. Datos históricos respaldan esta afirmación: durante el Mundial de Alemania 2006, la incidencia de emergencias cardiovasculares fue 2,66 veces mayor en los días de los encuentros de la selección alemana, en comparación con períodos similares sin partidos.

Antecedentes deportivos que generaron un aumento de internaciones

En otro caso, tras la eliminación de Inglaterra por penales frente a Argentina en el Mundial de Francia 1998, las internaciones por infarto agudo de miocardio subieron un 25% durante el día del partido y los dos días siguientes, según señala el Dr. Cavallo.

Además, metaanálisis que recopilaron estudios de distintos torneos internacionales evidencian que ver partidos de fútbol se asocia con un aumento del 20% en el riesgo de infartos no fatales y un incremento del 17% en eventos cardiovasculares agudos no fatales.

El mecanismo detrás de este fenómeno tiene que ver con la respuesta fisiológica al estrés emocional intenso. El cuerpo reacciona liberando adrenalina y otras hormonas del estrés que elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, además de favorecer arritmias y la formación de coágulos. En personas con enfermedad coronaria o múltiples factores de riesgo, esta respuesta puede ser suficiente para desencadenar un evento cardíaco.

A esto se suman hábitos frecuentes durante los partidos decisivos, tales como el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, comidas copiosas, falta de descanso y prolongadas horas de sedentarismo frente a la pantalla, que potencian aún más el riesgo.

De cara al Mundial 2026, el Dr. Cavallo recomienda a quienes tienen antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes o colesterol elevado que mantengan sus tratamientos habituales, eviten excesos y consulten de inmediato ante síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones o mareos.

Finalmente, el especialista concluye con un mensaje alentador: “La buena noticia es que el fútbol no debe dejar de disfrutarse. El mensaje es simple: vivir el Mundial con pasión, pero sin olvidar que el cuidado del corazón también forma parte del juego”.