El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº 2 de Chos Malal impulsa una propuesta de formación desde hace varios años, destinada a estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación Física, que tiene como destino la ciudad de San Rafael, Mendoza, lugar elegido por los propios estudiantes. La experiencia apunta a complementar los aprendizajes construidos durante la carrera a través de capacitaciones, visitas e instancias de intercambio con instituciones educativas, organismos y prestadores vinculados al deporte, el turismo y las actividades recreativas.

La iniciativa representa una apuesta por una formación docente integral, conectada con otras realidades y con las posibilidades de desarrollo que ofrece el territorio neuquino. En ese sentido, el objetivo es que los futuros profesores incorporen nuevas herramientas y experiencias que puedan adaptar a las necesidades de sus propias localidades.

San Rafael fue elegido por su desarrollo en materia deportiva, turística y recreativa, así como por sus propuestas de deportes de aventura, sus políticas deportivas y la presencia de emprendimientos vinculados al turismo activo. Sus ríos, montañas, senderos y paisajes presentan características similares a las de distintas zonas de Neuquén, lo que permite analizar experiencias concretas de aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Conocer desde el territorio y con experiencias concretas el vínculo de trabajo desde políticas educativas con los clubes, área de dirección de deporte, conformación de la ciudad con la.mirada puesta en el.cuidado, aprovechamiento y valor por cada destino turístico.

La propuesta no busca replicar modelos de manera automática, sino conocer cómo funcionan, identificar sus fortalezas y recuperar herramientas que puedan adecuarse a la realidad de las comunidades neuquinas. La intención es que los estudiantes puedan reconocer el potencial de sus propios territorios y proyectar iniciativas que contribuyan al crecimiento del deporte, la recreación y el turismo.

Intercambio académico y construcción de conocimientos

Uno de los ejes centrales del proyecto será el intercambio académico, cultural e interinstitucional con los dos profesorados de Educación Física de San Rafael: el Instituto de Educación Superior Nº 9-016 «Dr. Jorge E. Coll» y la Fundación Santísima Trinidad.

Durante los encuentros, el ISFD Nº 2 compartirá experiencias y propuestas relacionadas con los deportes alternativos, mientras que las instituciones anfitrionas brindarán una capacitación sobre evaluación deportiva. La actividad permite poner en común conocimientos, conocer diferentes trayectorias formativas y generar vínculos que puedan sostenerse en el tiempo.

Además, los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a experiencias de gestión deportiva, programas sociales, propuestas destinadas a personas con discapacidad, infraestructura y organización de actividades de aventura. También conocieron emprendimientos turísticos que comenzaron con recursos limitados y lograron crecer a partir de la planificación, la capacitación y el conocimiento del territorio.

Estas instancias permitirán ampliar la mirada sobre el campo laboral de los profesores de Educación Física, que no se limita al ámbito escolar, sino que también comprende la gestión deportiva, la coordinación de proyectos comunitarios, el turismo activo, la recreación, el deporte social y el desarrollo de emprendimientos propios.

Una formación pública que proyecta oportunidades para el norte neuquino

La experiencia adquiere una relevancia particular por el lugar que ocupa el ISFD Nº 2 en la formación de profesionales de la provincia. La institución cuenta con el único Profesorado de Educación Física de gestión pública de Neuquén, una característica que refuerza su compromiso con el acceso a la educación superior y con la formación de docentes vinculados a las distintas realidades del territorio.

Desde el norte neuquino, este profesorado cumple un papel fundamental en la construcción de oportunidades educativas y profesionales para quienes eligen formarse sin tener que trasladarse a otros centros urbanos para acceder a esta carrera pública y gratuita.

En una provincia con una amplia diversidad geográfica y numerosas localidades alejadas de los principales centros urbanos, fortalecer la formación docente también significa ampliar las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Tener la oportunidad de viajar y en plena formación vivenciar prácticas que contribuyen al enriquecimiento de proyectos futuros es el.foco fundamental. Los futuros profesores pueden convertirse en actores protagónicos para impulsar propuestas deportivas, recreativas y sociales que respondan a las necesidades de niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad.

Por eso, el viaje a San Rafael trasciende la experiencia individual de los estudiantes. La expectativa es que los conocimientos adquiridos puedan compartirse y multiplicarse al regresar a sus lugares de origen, dando lugar a nuevas ideas, proyectos y oportunidades laborales.

La propuesta pone en valor una concepción de la formación docente que articula los conocimientos académicos con la experiencia concreta, el intercambio y el reconocimiento de las potencialidades regionales. Se trata de formar profesionales capaces de intervenir en distintos ámbitos, pero también de mirar sus comunidades con nuevas herramientas y posibilidades.Desde este lugar es que el profesor a cargo del.proyecto, Armando Gustavo Gómez, y docentes acompañantes, profesor Martín Villegas profesora Georgina Chiappini, prof Nicolás Juarez y ayudantes de cátedra, fortalecen año a año la gestión para garantizar la experiencia de esta propuesta.

Desde Chos Malal, el ISFD Nº 2 reafirma el valor de la educación pública y gratuita como una herramienta para construir futuro en el norte neuquino, reslizando intercambio con la.provincia de Mendoza para fortalecer la formación de docentes que puedan aportar al desarrollo deportivo, turístico, recreativo y social de toda la provincia de Neuquén.