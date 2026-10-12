Tres profesores de Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 2 de Chos Malal representaron al norte neuquino en un importante encuentro académico realizado en San Carlos de Bariloche. Leonel Sánchez, Florencia Miranda y Juan Salerno participaron como expositores del VII Congreso Patagónico, IV Nacional y I Internacional de Educación Física y Formación Docente, donde compartieron una experiencia pedagógica que pone en valor el territorio, la cultura y la identidad de la provincia.

La ponencia, titulada “Iniciación al Esquí Alpino, una mirada educativa en contexto”, formó parte de la mesa de trabajo dedicada a la dimensión histórica, política y sociocultural de la Educación Física, desarrollada el viernes 9 de octubre. El trabajo se inscribe en una propuesta que invita a pensar la enseñanza más allá de las técnicas deportivas, recuperando las particularidades culturales y sociales de los lugares donde se desarrolla.

El congreso se realizó del 8 al 10 de octubre en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), bajo el lema “Desafíos e interrogantes de prácticas y saberes en movimiento”. Durante tres jornadas reunió a docentes, estudiantes, investigadores y referentes de distintas instituciones para compartir experiencias, investigaciones y debates sobre los desafíos actuales de la Educación Física y la formación docente. El programa incluyó paneles, mesas de ponencias, talleres, espacios de diálogo y presentaciones de publicaciones.

La ponencia presentada fue “Iniciación al Esquí Alpino, una mirada educativa en contexto”.

Enseñar desde el territorio y reconocer la propia historia

El proyecto de la cátedra Prácticas en Ambientes Naturales del profesorado de Educación Física del ISFD 2 comenzó en 2017, cuando se incorporó el tercer año de la carrera. Desde entonces, con excepción del período de la pandemia, la propuesta mantiene sus encuentros en Villa Pehuenia, donde el esquí alpino se convierte en una oportunidad para desarrollar aprendizajes que integran el movimiento, el ambiente, la cultura y la reflexión pedagógica.

Uno de los aspectos centrales de la experiencia es la lectura del contexto, con verdadera apropiación del mismo. En el norte neuquino y en distintas localidades cercanas a la cordillera, la nieve forma parte de la vida cotidiana de numerosas familias vinculadas con la crianza de animales y las actividades rurales.

Para muchas familias crianceras la nieve no representa necesariamente un espacio de recreación: puede significar dificultades, aislamiento y condiciones adversas para sostener la actividad productiva y la vida en el campo. Desde esa realidad, la propuesta invita a reflexionar sobre los distintos significados que adquiere un mismo ambiente según las experiencias, las historias familiares y las condiciones de vida de cada comunidad.

La enseñanza del esquí alpino se aborda, de este modo, desde una perspectiva situada, que reconoce los saberes previos de los estudiantes y propone construir nuevas experiencias corporales sin perder de vista la identidad cultural de la región.

El congreso se realizó del 8 al 10 de octubre en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), bajo el lema “Desafíos e interrogantes de prácticas y saberes en movimiento”.

Interculturalidad y formación docente

Otro componente fundamental es el encuentro con la comunidad Puel de Villa Pehuenia y fortalecer vínculos que enriquezcan y resignifiquen el proyecto. La experiencia incorpora una mirada intercultural que busca reconocer el vínculo entre las comunidades, el territorio y el ambiente, y que permite ampliar la formación de futuros profesores y profesoras a partir del intercambio con otras realidades y saberes.

La propuesta entiende que enseñar Educación Física en ambientes naturales implica mucho más que aprender una técnica deportiva. También requiere interpretar el contexto, y el equilibrio entre cuidado y aprovechamiento, como también reconocer las relaciones que las comunidades construyen con su entorno y generar prácticas educativas respetuosas de las identidades locales.

A lo largo de estos años, más de 350 docentes en formación participaron del proyecto y recibieron capacitación en los fundamentos iniciales del esquí alpino. Muchos de ellos avanzaron en sus aprendizajes hasta alcanzar autonomía en la práctica, una muestra de la continuidad y el impacto de una experiencia que se sostiene en el tiempo.

Una experiencia del norte neuquino que trasciende las aulas

La participación de Sánchez, Miranda y Salerno en Bariloche permitió compartir con otros profesionales y formadores una propuesta nacida en el ámbito de la formación docente pública, construida desde las particularidades del territorio neuquino.

En un congreso que promovió el intercambio de experiencias y una mirada crítica sobre las prácticas educativas, el trabajo del ISFD N.º 2 aportó una perspectiva regional sobre la enseñanza de los deportes en la naturaleza, la interculturalidad y la importancia de contextualizar los contenidos.

La presencia de los tres profesores de Chos Malal representa una oportunidad para visibilizar el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas del interior provincial y demostrar que las experiencias construidas desde las realidades locales también pueden generar aportes relevantes para el debate académico nacional e internacional.