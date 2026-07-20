De la euforia al silencio: por qué el final del Mundial puede dejar una sensación de vacío

Durante un Mundial, el fútbol ocupa un lugar que va mucho más allá de los noventa minutos de juego y los partidos modifican rutinas, organizan encuentros familiares y sociales, atraviesan conversaciones cotidianas y generan una expectativa compartida que se sostiene durante varias semanas.

Para muchos hinchas, especialmente en países como Argentina donde la Selección despierta una fuerte identificación emocional, la competencia se vive con una intensidad que combina ilusión, ansiedad, alegría, frustración y sentido de pertenencia.

Cuando ese ciclo termina, ya sea por el final del torneo o por la eliminación del equipo propio, puede aparecer una sensación de vacío difícil de explicar. El calendario que antes estaba marcado por partidos, análisis previos, cábalas, festejos y reuniones queda de pronto sin ese estímulo central y esa interrupción brusca puede generar tristeza, apatía, irritabilidad, cansancio o una especie de “bajón” emocional que, en la mayoría de los casos, es pasajero.

“El Mundial no es solamente un evento deportivo: también funciona como una experiencia colectiva que ordena rutinas, conversaciones y expectativas. Por eso, cuando termina, algunas personas pueden sentir un vacío o una baja anímica que tiene que ver con el corte repentino de esa intensidad emocional”, explica el Dr. Washington Burgos, Médico Clínico de Boreal Salud (M.P. 1.529).

Este fenómeno no debe interpretarse automáticamente como un problema y, en muchos casos, se trata de una reacción esperable frente al final de una etapa cargada de estímulos.

Durante la competencia, muchas personas están pendientes de horarios, resultados, noticias, redes sociales y encuentros con otros. Al finalizar, el cuerpo y la mente necesitan volver gradualmente a un ritmo más estable, con menos picos de emoción y menor exposición a estímulos constantes.

Diferenciar un bajón transitorio de un malestar más grave

Sin embargo, es importante diferenciar un bajón transitorio de un malestar que requiere mayor atención. Si la tristeza se prolonga durante varias semanas, si aparecen alteraciones importantes del sueño, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales, dificultad para trabajar o estudiar, o una sensación persistente de angustia, puede ser recomendable realizar una consulta profesional. La clave está en observar la duración, la intensidad y el impacto que ese estado tiene en la vida cotidiana.

“Sentirse desmotivado algunos días después de un evento tan movilizante puede ser esperable. Pero si esa sensación se sostiene, interfiere con la rutina o se acompaña de aislamiento, angustia marcada o cambios importantes en el sueño y el ánimo, es conveniente pedir orientación profesional”, agregan desde la citada entidad.

Para atravesar mejor ese momento, los especialistas recomiendan recuperar de manera progresiva las rutinas previas:

Retomar actividades placenteras que no estén vinculadas exclusivamente al fútbol

Cuidar los horarios de sueño

Sostener encuentros sociales

Evitar quedar atrapado en la repetición permanente de contenidos relacionados con la derrota o el final del torneo.

También puede ayudar poner en palabras lo que se siente, compartirlo con otros y entender que las emociones intensas necesitan un tiempo de adaptación.

Lejos de minimizar lo que sienten los hinchas, comprender este fenómeno permite acompañarlo con más herramientas y detectar cuándo una reacción esperable empieza a transformarse en una señal de alerta.