El Mundial 2026 está llegando a sus instancias finales y en Argentina se vive con gran pasión cada partido de la Selección Nacional dirigida por Lionel Scaloni. Esta intensidad emocional es parte del fervor futbolístico, pero también es importante prestar atención a la salud emocional para no sufrir angustias persistentes.

Los psicólogos que elaboraron el informe destacan la necesidad de distinguir entre una pasión saludable y aquella que afecta negativamente la vida cotidiana. “Aunque vivir el Mundial con intensidad es normal, reconocer cómo se manifiestan estas emociones ayudará a mantener una relación equilibrada con el deporte”, explican.

Cómo disfrutar el partido entre Argentina e Inglaterra sin afectar tu salud emocional según expertos

Manifestaciones transitorias de la pasión desbordada

Las señales de una pasión desbordada pueden incluir ansiedad excesiva, irritabilidad o impactos en las rutinas diarias. Sin embargo, los expertos aclaran que estas manifestaciones suelen ser transitorias y que el efecto emocional de un partido suele disiparse en horas o días, permitiendo volver a la normalidad en el día a día.

En definitiva, disfrutar la pasión por el fútbol no debe transformarse en una fuente constante de angustia. La clave está en aprovechar el Mundial para compartir momentos con amigos y familiares, y manejar las emociones de forma consciente para que el deporte siga siendo una fuente de alegría y unión.