La Justicia autorizó este lunes el inicio de las tareas de demolición controlada en el sector de Remedios de Escalada donde se produjo la explosión seguida de un incendio que dejó una persona muerta y 30 heridas, siete de ellas de gravedad.

La medida permitirá avanzar sobre las estructuras afectadas sin interrumpir los peritajes destinados a determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el siniestro. Según informó MetroGAS, los trabajos estarán a cargo de “funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, para permitir la continuidad de los peritajes”.

La autorización judicial representa un nuevo paso en el operativo desplegado en el lugar después de la explosión, mientras continúa la investigación para establecer las causas.

Reducen el perímetro y podrán reconectar servicios

La Fiscalía interviniente autorizó además la reducción a 50 metros del perímetro restringido alrededor del punto donde se produjo la explosión. La decisión permitirá avanzar con la reconexión de los servicios en las viviendas afectadas que se encuentren fuera del nuevo radio de seguridad.

La medida fue adoptada después de una reunión realizada este lunes entre funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad bonaerense, el organismo regulador, Edesur y MetroGAS. Durante ese encuentro se coordinó la distancia que deberá mantenerse por razones de seguridad para permitir progresivamente la rehabilitación de servicios básicos como agua, electricidad y gas.

La demolición se realizará de manera controlada para posibilitar que los investigadores continúen trabajando sobre el lugar y preservar los elementos necesarios para los peritajes.

El avance se produce mientras continúa abierta la investigación sobre la explosión. La información difundida hasta el momento no establece de manera definitiva cuál fue la causa del siniestro ni determina responsabilidades.

El episodio dejó además un fuerte impacto entre los vecinos de Remedios de Escalada, muchos de los cuales debieron abandonar sus viviendas como consecuencia de la explosión, el incendio y el posterior establecimiento del perímetro de seguridad.

Con la reducción del área restringida y la autorización para comenzar a restablecer los servicios, el operativo ingresa ahora en una nueva etapa, aunque los trabajos sobre el punto más afectado continuarán condicionados por las necesidades de la investigación judicial.