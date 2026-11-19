La Justicia confirmó que Marcelo García, un trabajador de Metrogas de 47 años que permanecía desaparecido, es la persona que fue encontrada muerta después de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.

La identificación pudo concretarse a partir de los resultados del cotejo de ADN, que fueron conocidos este jueves. Las autoridades judiciales se comunicaron posteriormente con la familia para informarles que el cuerpo encontrado en el lugar pertenecía a García.

La confirmación se produce casi una semana después de la explosión y en una jornada en la que se conoció una segunda muerte vinculada con el episodio.

Otro operario de Metrogas que había resultado gravemente herido murió durante la madrugada de este jueves mientras permanecía internado. De esta manera, el saldo fatal ascendió a dos trabajadores fallecidos.

García era buscado desde el momento de la explosión y su familia aguardaba los resultados de los estudios realizados para determinar si el cuerpo encontrado entre los restos correspondía al trabajador.

Qué hacía Marcelo García en el lugar de la explosión

Familiares del operario habían explicado previamente que García no se encontraba manejando una máquina perforadora cuando ocurrió el hecho. “No operaba una máquina de perforación”, señalaron desde su entorno, y explicaron que su tarea consistía en realizar “las mediciones correspondientes” en el lugar. También surgieron testimonios que indican que García habría colaborado en la evacuación de personas durante los momentos posteriores al incidente. Sin embargo, esa circunstancia todavía es materia de investigación.

“Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona”, había explicado su entorno.

García tenía 47 años y era padre de dos niños, de 6 y 8 años.

La investigación judicial continúa para reconstruir las circunstancias que provocaron la explosión y determinar eventuales responsabilidades. En los últimos días también avanzaron las tareas sobre la estructura afectada y la Justicia autorizó la demolición controlada del inmueble, mientras continúan las pericias vinculadas con el episodio.

Con la identificación de Marcelo García y el fallecimiento del segundo trabajador que permanecía internado, ya son dos las víctimas fatales por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada.