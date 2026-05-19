Falleció Ana Delgui, referente histórica de la radio y televisión neuquina

Ana Delgui, locutora y conductora que dejó una marca indeleble en la radiodifusión y la televisión regional, falleció este martes a los 82 años tras una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por sus familiares y generó profunda conmoción entre colegas y oyentes, que expresaron su pesar por la pérdida de una figura emblemática.
Ana Delgui nació el 9 de febrero de 1944 en Santa Rosa, La Pampa, donde comenzó su carrera como locutora en LU33 Emisora Pampeana. En 1979 se trasladó a Neuquén junto a su pareja, el comunicador José Luis Datri, y desarrolló una trayectoria que quedó estrechamente ligada a los medios que definieron la identidad comunicacional de la provincia.
Entre los principales medios donde trabajó se destacan:
- LU5 Radio Neuquén, donde se consolidó como una de las profesionales más respetadas de la histórica emisora de la ciudad.
- FM Monarca, donde condujo los ciclos Otra Ventana y Volviendo a casa, además de participar en numerosos comerciales de la agencia de Abraham Tomé.
- Radio Sayhueque, donde lideró el programa dominical Esquina de tango, con amplia audiencia en Centenario, Cinco Saltos y Neuquén capital.
- Canal 7 de Neuquén, donde durante ocho años consecutivos fue conductora principal del informativo, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de la televisión local.
- Programa "Como en casa" en 1996, donde además de conducir asumió las tareas de dirección, producción y musicalización, reflejando su perfil integral como profesional de los medios.
Los restos de Ana Delgui son velados desde las 20 en la sala de CALF, ubicada en calle Bahía Blanca, y serán inhumados este miércoles por la mañana en el cementerio de la ciudad de Neuquén.
La partida de Ana Delgui deja un vacío en la radio y la televisión regional, donde colegas y oyentes reconocen su legado y su voz, que durante décadas acompañó la vida cotidiana de la provincia.