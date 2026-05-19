Falleció Ana Delgui, referente histórica de la radio y televisión neuquina

Ana Delgui, locutora y conductora que dejó una marca indeleble en la radiodifusión y la televisión regional, falleció este martes a los 82 años tras una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por sus familiares y generó profunda conmoción entre colegas y oyentes, que expresaron su pesar por la pérdida de una figura emblemática.

Ana Delgui nació el 9 de febrero de 1944 en Santa Rosa, La Pampa, donde comenzó su carrera como locutora en LU33 Emisora Pampeana. En 1979 se trasladó a Neuquén junto a su pareja, el comunicador José Luis Datri, y desarrolló una trayectoria que quedó estrechamente ligada a los medios que definieron la identidad comunicacional de la provincia.

Entre los principales medios donde trabajó se destacan:

LU5 Radio Neuquén , donde se consolidó como una de las profesionales más respetadas de la histórica emisora de la ciudad.

, donde se consolidó como una de las profesionales más respetadas de la histórica emisora de la ciudad. FM Monarca , donde condujo los ciclos Otra Ventana y Volviendo a casa, además de participar en numerosos comerciales de la agencia de Abraham Tomé.

, donde condujo los ciclos Otra Ventana y Volviendo a casa, además de participar en numerosos comerciales de la agencia de Abraham Tomé. Radio Sayhueque , donde lideró el programa dominical Esquina de tango, con amplia audiencia en Centenario, Cinco Saltos y Neuquén capital.

, donde lideró el programa dominical Esquina de tango, con amplia audiencia en Centenario, Cinco Saltos y Neuquén capital. Canal 7 de Neuquén , donde durante ocho años consecutivos fue conductora principal del informativo, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de la televisión local.

, donde durante ocho años consecutivos fue conductora principal del informativo, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de la televisión local. Programa "Como en casa" en 1996, donde además de conducir asumió las tareas de dirección, producción y musicalización, reflejando su perfil integral como profesional de los medios.

Los restos de Ana Delgui son velados desde las 20 en la sala de CALF, ubicada en calle Bahía Blanca, y serán inhumados este miércoles por la mañana en el cementerio de la ciudad de Neuquén.

La partida de Ana Delgui deja un vacío en la radio y la televisión regional, donde colegas y oyentes reconocen su legado y su voz, que durante décadas acompañó la vida cotidiana de la provincia.