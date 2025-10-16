El periodismo argentino está de luto tras la muerte de María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, quien falleció el 15 de octubre a los 52 años. Su partida generó una profunda tristeza entre colegas, amigos y oyentes, que rápidamente manifestaron su dolor y homenajes tanto en las redes sociales como en la programación de la radio.

Radio 10 confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales donde destacó: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”.

Los mensajes de afecto no tardaron en llegar. La periodista Débora D’Amato recordó a Karall como una “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, haciendo referencia a su familia y al lado más humano de su trayectoria. Teté Coustarot expresó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”, mientras que Mariana Brey y otros colegas utilizaron emojis de corazones para mostrar el vacío que deja su partida.

Además, Pampa Mónaco resaltó: “Excelente profesional y mejor persona aun. Mucha fuerza a toda la familia”, y Jorge Rial, destacado conductor, manifestó: “Gran persona. La vamos a extrañar”.

Durante toda la jornada, Radio 10 dedicó espacios para recordarla. En el programa Argenzuela, el periodista Mauro Federico le rindió homenaje en vivo, evocando los años compartidos en la emisora. Declaró: “Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”.

Federico agregó: “Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional. Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es. Un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato”.

La trayectoria de María Eugenia Karall trasciende su voz en el micrófono. Su compromiso, calidez y profesionalismo dejaron una marca imborrable en quienes compartieron el aire, los pasillos y las jornadas de trabajo. Su recuerdo permanece vivo entre colegas y oyentes, que valoran no solo su labor sino también la calidad humana que la caracterizó.

Su despedida representa no solo la pérdida de una destacada locutora, sino también la celebración de una manera de estar en la radio, basada en el compañerismo, la entrega y el respeto. María Eugenia Karall deja un legado que el tiempo no podrá borrar.