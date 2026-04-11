Hay datos que explican mejor un país que cualquier discurso. En Argentina, 8 de cada 10 personas tienen al menos una mascota en su casa. No es un detalle. No es una moda pasajera. Es una transformación cultural.

Perros y gatos dejaron de ser “la mascota” para convertirse en miembros activos del hogar, con lugar en el sillón, en la cama, en las vacaciones… y también en el presupuesto familiar.

El crecimiento no es casual. Según un relevamiento nacional de Kantar, la tenencia de mascotas no dejó de aumentar en los últimos años:

2017: 73% de los hogares

2022: 76% de los hogares

2026: 80% de los hogares

En menos de una década, Argentina pasó de ser un país amante de los animales a uno donde tener mascota es casi la norma. Y hay un dato que explica el vínculo: el 94% de los dueños considera a su mascota parte de la familia.

Perros y gatos dejaron de ser “la mascota” para convertirse en miembros activos del hogar

Perros primero, pero los gatos pisan fuerte

Históricamente, el perro fue el rey indiscutido del hogar argentino. Y todavía lo es: el 80% de quienes tienen mascotas conviven con al menos un perro. Pero algo está cambiando. Los gatos vienen abriéndose paso en las familias, de forma sostenida:

47% en 2017

52% en 2022

53% en la actualidad

Es un avance silencioso pero constante. Y con una particularidad, las mujeres lideran la tenencia de gatos: 58% frente al 47% de los hombres.

Más independencia, menos demanda de espacio y rutinas más flexibles explican parte de este fenómeno.

Adoptar e invertir, el nuevo estándar

Otro cambio fuerte está en el origen de las mascotas. Hoy, la adopción es la principal puerta de entrada al hogar (63%), muy por encima de la compra (11%). El resto llega como regalo (26%), pero el mensaje es claro: el vínculo empieza cada vez más desde el rescate y el cuidado.

Y el gasto, nadie lo discute. Si las mascotas son familia, entonces se las trata como tal. Y eso también se ve en los números.

94% de los dueños está dispuesto a gastar dinero para su bienestar

90% invierte en alimento balanceado

75% en veterinaria y vacunación

59% en productos antiparasitarios

Pero hay más. El consumo emocional también crece. Tres de cada 10 dueños compran juguetes, ropa o premios, un número que sube fuerte entre jóvenes. Y en fechas especiales, la escena es casi inevitable: el 46% les compra regalos en fiestas o cumpleaños.

El de los accesorios para mascotas, es realmente un mundo. Variedad, infinidad y de todas las calidades.

Vacaciones pet friendly o no hay vacaciones

Planificar un viaje ya no es solo elegir destino y precio. Hoy, para la mayoría de los argentinos, hay una pregunta clave: ¿qué hacemos con el perro o el gato? Y los números lo confirman:

89% se preocupa por este tema al viajar

64% elige destinos que acepten mascotas

Las mascotas ya no se dejan, se incluyen. Especialistas hablan de un fenómeno cada vez más visible, que llaman la "humanización" de las mascotas. Esto se traduce en nuevos roles dentro del hogar:

Para adultos mayores, son compañía y contención emocional

Para jóvenes, muchas veces, son el primer paso antes de formar una familia

Para quienes viven solos, son rutina, vínculo y presencia diaria

El dato lo resume todo. El 90% de los dueños considera a su mascota una parte importante de su vida cotidiana.

Hoy, la tendencia es que las vacaciones familiares son pet friendly o no son.

Un mercado que no para de crecer

Donde hay demanda, hay oferta. Y el mundo de las mascotas ya es un negocio en expansión. Desde alimentos premium hasta servicios médicos complejos, el sector no deja de diversificarse. Incluso aparecieron las “prepagas para mascotas”, que son planes adicionales de cada prepaga de humanos para adicionar a tu perro o gato como un miembro familiar más.

También está la alternativa de los seguros, que arrancan desde los $ 8.000 mensuales para $ 2.140.000 de cobertura por daños y lesiones. Y también hay prepagas y obras sociales especializadas en mascotas. Se trata de empresas que nacieron exclusivamente para animales y suelen tener redes de veterinarias propias o en convenio. Algunos de los servicios que otorgan son:

Consultas veterinarias, tanto en consultorio como a domicilio o por videollamada

Intervenciones quirúrgicas

Urgencias 24 hs

Internación

Medicación

Estudios y tratamientos

Vacunación completa

Castración

Sistema de reintegro para atenderse en cualquier lugar del país

Servicios adicionales como guardería o peluquería

Delivery de alimentos 24 hs

Localización por extravío

Daños causados por el animal a terceros

Terapias alternativas como fisioterapia y acupuntura

Los costos varían, pero el rango marca tendencia. Los planes básicos desde $16.000 y los planes completos superan los $90.000 mensuales. Porque sí… la salud animal también lo vale.

Y un dato que sorprende: Argentina no solo lidera en vínculo emocional. También en cantidad. Con alrededor de 10 millones de perros, el país está en el top 10 mundial, con una cifra similar a la de India, con la salvedad que el país asiático tiene 30 veces más habitantes.

Mucho más que compañía

Los beneficios no son solo emocionales. También hay evidencia médica. Según especialistas, convivir con animales:

Reduce el estrés

Mejora el estado de ánimo

Favorece la socialización

Puede ayudar en casos de enfermedades crónicas y de salud mental

Lo que habla de una relación que ya no tiene vuelta atrás. Quien se cría con mascotas, repetirá el patrón, lo transformará en una forma de vida.

Porque en Argentina, cada vez más, la familia no termina en las personas.