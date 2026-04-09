Italia otorgó la primera licencia laboral remunerada, para quienes necesiten cuidar a su animal enfermo. La medida permite solicitar hasta tres días al año, siempre con certificación médica. El anuncio sorprendió no solo a la opinión pública italiana, sino a referentes de otros países, incluido Argentina,

Es el primer país del mundo en otorgar éstas licencias laborales, con la presentación de documentación que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del tutor.

El caso que dio origen a la ley, ocurrió en 2017, cuando un empleado de una Universidad en Roma, solicitó autorización para ausentarse para cuidar a su perro que atravesaba una enfermedad grave. La justicia italiana consideró que negarle éste derecho podía considerarse maltrato animal, validando así la licencia.

Italia implementa una licencia laboral para cuidar a mascotas enfermas, estableciendo un beneficio inédito con hasta tres días permitidos por año.

Ésta sentencia sentó las bases para la incorporación de la licencia en la legislación. La decisión fue muy bien recibida por grupos proteccionistas, que impulsaron su redacción para garantizar éste derecho.

La propuesta de trasladar la iniciativa a la Argentina, generó opiniones divididas, sobre todo entre empleados y empleadores.

La periodista argentina Luciana Rubinska que impulsó la discusión con sus colegas, manifestó que nuestro país está en las antípodas de ésta posibilidad por el proyecto de la reforma laboral. Y agregó “Imagino a los empresarios argentinos tomándose la cabeza si algún empleado les pide un día remunerado para faltar a trabajar, porque tiene que pagar la operación de su perro y además debe cuidarlo”.

El caso testigo que dio origen a la ley ocurrió en 2017, cuando un empleado de una universidad en Roma solicitó ausentarse para cuidar a su perro, que atravesaba una enfermedad grave.

El permiso en Italia alcanza hasta tres días al año y puede ser con goce de sueldo, según el convenio colectivo. El certificado veterinario debe justificar la urgencia y la necesidad de asistencia personal. El sistema establece límites estrictos para evitar abusos.

Por el momento, no se conocen iniciativas formales en el Congreso argentino.