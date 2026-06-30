Caso Agostina Vega: esta semana podrían indagar a la pareja de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva. La Justicia de Córdoba prevé realizar en los próximos días la audiencia indagatoria de Marianela Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. La mujer permanece detenida e imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado.

Palmero se encuentra alojada en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer y aguarda la autorización judicial para ser trasladada hasta la fiscalía que encabeza Raúl Garzón. Si bien todavía no hay una fecha confirmada, fuentes vinculadas a la causa indicaron que la intención es concretar la audiencia durante esta misma semana.

La detención fue ordenada luego de que la fiscalía concluyera que habría ocultado información relevante para la investigación. Ahora existe expectativa por conocer si durante la indagatoria decide declarar y aportar nuevos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido o si optará por guardar silencio.

Uno de los elementos que complicó su situación fueron los peritajes acústicos realizados en la vivienda donde ocurrió el crimen. Según los investigadores, era prácticamente imposible que Palmero no escuchara lo que sucedía la noche del 23 de mayo, cuando Agostina fue asesinada. Esa conclusión reforzó la hipótesis de que tenía conocimiento de los hechos y no los informó a las autoridades.

A esa evidencia se sumó el análisis de su teléfono celular. Los peritos detectaron un mensaje de WhatsApp enviado a Claudio Barrelier durante aquella noche con una frase que llamó la atención de los investigadores: "¿Qué es ese grito?". Para la fiscalía, ese intercambio constituye un indicio de que la mujer percibió lo que ocurría dentro de la vivienda y luego omitió aportar esa información a la investigación.

Mientras tanto, el fiscal Garzón continúa incorporando pruebas para reconstruir la secuencia completa del femicidio. Desde el entorno judicial aseguran que la causa "avanza con muchas precisiones" y que el objetivo sigue siendo "llegar a la verdad plena", aunque reconocen que todavía restan diligencias antes de cerrar la etapa investigativa.