Neuquén vive un fin de semana largo a pleno, con alta ocupación turísitca y un récord de 30 mil presentes en el primer día del evento Neuquén Emprende en el Parque Jaime de Nevares. La Capital registró un nivel de reservas hoteleras de 70% para estos cuatro días de fin de semana.

Desde la Secretaría de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol habló con "La Segunda Mañana", que se emite por la AM550, realizando un balance de lo que fueron estos días en la ciudad. "Un fin de semana que arrancó con un poquito de lluvia, pero la verdad es que nos acompañó la gente, tuvimos mucha actividad en la ciudad", indicó, refiriéndose también a las actividades de las agencias, deportivas y culturales.

Cayol aclaró que en total fue un 70% de ocupación, por lo cual se espera un gran cierre del fin de semana, con la segunda jornada del Neuquén Emprende este lunes de 12 a 18. En la Península Hiroki hubo más de 1500 personas recorriendo el parque natural, lo cual refleja la alta demanda de los visitantes.

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En cuanto a los buses turísticos para recorrer la ciudad, el funcionario indicó que estos salen todos los días de mañana y de tarde, todos son de doble piso, un sector cerrado y otro abierto, descapotable. Además cuentan con accesbilidad para personas con discapacidad y capacidad para 42 pasajeros.

"Recorre el centro de la ciudad hasta Plaza de las Banderas, pasa por Parque Jaime Nevares, Parque del Este, odo lo que es la calle Leloir y vuelve por el centro de la ciudad. Y hay otro recorrido, con el otro bus, que hacemos Parque Norte, y vamos hasta el Polo Científico y Tecnológico, recorremos el Paseo de las Banderas y volvemos al centro de la ciudad, al sector donde habitualmente salimos, que es la avenida Olascoaga y las vías, en el Centro de Informe Turístico", aclaró.

Estos realizan dos salidas de mañana y dos de tarde, estas últimas principalmente son abocadas al turismo y las primeras son más utilizadas por escuelas o instituciones.

"Además tenés los minibuses, porque sobre el Paseo Costero la trocha no te permite poner en circulación en bus tan grande, tendríamos que tener prácticamente una avenida para circular sobre el Paseo Costero", agregó, uno de estos minibuses es cerrado y otro abierto.

Con el minibus cerrado se recorren los miradores del río Neuquén, Limay, el Paseo Costero, el Balneario, Parque Norte y el Balcón del Valle. Cayol destacó que la diferencia de los recorridos es que uno se basa más en la ciudad y urbanización y el otro en zonas naturales.

Por último también se refirió a los minubuses eléctricos, que permiten ir subiéndose en cualquier parada ya que funciona como un colectivo normal pero es más pequeño y no es un circuito guiado pero sí son recorridos turísticos.

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