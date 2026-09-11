Festival de Cine: entradas a $5.000 en salas de todo el país

El cine tendrá una semana con entradas a $5.000 en salas de todo el país. La nueva edición del Festival de Cine se realizará desde este jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre, con funciones en formatos 2D y 3D y una cartelera que combinará estrenos, películas que ya están en exhibición y grandes clásicos.

Cómo comprar las entradas para el Festival de Cine: lo que tenés que saber

La preventa ya comenzó y las localidades pueden adquirirse a través de los sitios web de los distintos complejos adheridos. Cada cadena también podrá ofrecer promociones propias durante los días que dure el evento. La iniciativa busca facilitar el acceso a las salas con un precio promocional durante una semana.

Entre las películas que continuarán en cartelera se encuentran Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator, cuatro de los títulos que podrán aprovechar la promoción. A esa oferta se sumarán las películas que llegan a las salas durante la semana, por lo que habrá opciones para distintos públicos.

También habrá reestrenos de películas que se convirtieron en clásicos. Entre ellos aparecen la trilogía de Volver al Futuro, Rápido y Furioso 1 y Shrek 1, que volverán a proyectarse en pantalla grande durante el festival.

La programación incluirá además el regreso de Hoppers, El diablo viste a la moda 2, Mario Galaxy, Michael, Scary Movie 6, Minions y monstruos, Moana live action, Backrooms, The Boxtrolls, ParaNorman y Coraline. La propuesta permitirá reencontrarse con algunos éxitos recientes y títulos que tuvieron una fuerte repercusión entre el público.

A su vez, la cartelera de estrenos de la semana estará integrada por El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis. De esta manera, el festival mantendrá también la programación habitual de los jueves de estreno.

Las entradas promocionales se podrán comprar en las plataformas online de cada complejo y, según la sala, también en las boleterías. La promoción estará vigente durante toda la semana del 10 al 16 de septiembre, por lo que la disponibilidad dependerá de cada función y complejo.