Una línea nacional brinda asistencia ante crisis de salud mental

La Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental ofrece atención gratuita y federal durante las 24 horas, los 365 días del año, ante situaciones de crisis o urgencia vinculadas con la salud mental.

El servicio, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, funciona a través del 0800-999-0091 y es atendido por profesionales de Psicología capacitados para realizar una primera evaluación de cada consulta.

A partir de esa evaluación, el equipo determina el nivel de riesgo y define la intervención más adecuada. Según cada caso, puede brindar orientación y contención telefónica, realizar una derivación asistida, articular con los servicios de salud de la jurisdicción o activar el sistema de emergencias cuando la situación lo requiere.

La línea puede recibir consultas por crisis emocionales, angustia intensa, ideación de muerte o autolesión, riesgo suicida, descompensaciones, consumos problemáticos, violencia y situaciones traumáticas, entre otras urgencias de salud mental.

El servicio también está disponible para familiares, referentes afectivos, instituciones y equipos de salud que necesiten orientación para intervenir ante una situación de riesgo. En determinados casos, además, los profesionales realizan un seguimiento breve después de la intervención.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el dispositivo busca facilitar el acceso temprano al sistema sanitario y fortalecer la articulación con las redes de atención de cada jurisdicción. La línea no reemplaza una guardia, una consulta presencial ni un servicio de emergencias, sino que funciona como una puerta de entrada al sistema de atención en salud mental.

Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental: 0800-999-0091. Es gratuita y funciona las 24 horas.