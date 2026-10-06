A pocos días del fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, muchos turistas comienzan a definir una escapada a los principales destinos turísticos de Neuquén. Sin embargo, el transporte es uno de los factores que más incide en el presupuesto final del viaje.

En base a un relevamiento realizado sobre servicios disponibles para el viernes 9 de octubre muestra diferencias importantes entre viajar directamente desde Neuquén capital o hacerlo combinando avión hasta Bariloche y traslado terrestre.

A Villa La Angostura: desde $68.000 hasta $132.000 por tramo

Para quienes parten desde el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén, los servicios de micro hacia Villa La Angostura presentan valores que rondan los $132.000 por tramo en servicios directos. Sin embargo, existen alternativas más económicas con trasbordo que reducen el costo a alrededor de $68.000 por tramo, aunque con mayores tiempos de viaje y cambios de unidad durante el recorrido.

La diferencia entre una y otra opción supera los $60.000 por pasajero por tramo, una variable que puede resultar decisiva para familias o grupos numerosos.

Viajar a San Martín de los Andes cuesta entre $87.000 y $112.000

En el caso de San Martín de los Andes, las tarifas observadas para el mismo día presentan una menor dispersión. Los pasajes desde el Aeropuerto de Neuquén se ubican entre los $87.000 y los $112.000 por tramo, dependiendo de la empresa, horario y disponibilidad de asientos.

De este modo, una pareja que viaje ida y vuelta puede destinar entre $348.000 y $448.000 solamente en transporte terrestre.

La alternativa: volar a Bariloche y seguir por tierra

Otra posibilidad elegida por muchos viajeros consiste en volar hasta San Carlos de Bariloche y desde allí completar el trayecto mediante traslados privados o compartidos. En ese esquema, el traslado entre el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria y Villa La Angostura presenta valores que oscilan entre $12.000 y $30.000 por tramo, según el tipo de servicio contratado.

Para quienes continúan viaje hacia San Martín de los Andes, deben sumar aproximadamente $30.500 adicionales por tramo desde Villa La Angostura.

Qué opción resulta más conveniente

La conveniencia de cada alternativa dependerá del lugar de origen y de las promociones aéreas disponibles. Mientras los micros directos desde Neuquén ofrecen la ventaja de llegar sin escalas a los destinos cordilleranos, la combinación de vuelo a Bariloche y traslado terrestre puede convertirse en una opción competitiva cuando se consiguen pasajes aéreos promocionales.

Con la llegada del feriado largo y el aumento de la demanda turística, los operadores recomiendan reservar con anticipación, ya que la disponibilidad suele disminuir rápidamente y los valores tienden a incrementarse a medida que se acerca la fecha de viaje.