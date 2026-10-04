La Patagonia Argentina está repleta de paisajes emblemáticos, pero algunos de sus tesoros naturales permanecen alejados de los circuitos más transitados. Uno de ellos es la llamada Isla Corazón, un pequeño islote ubicado sobre las aguas del lago Mascardi, al sur de San Carlos de Bariloche.

Cabe destacar que su nombre no es casual: vista desde las alturas, la isla presenta una forma que recuerda claramente a un corazón, una particularidad geográfica que con el paso de los años despertó el interés de visitantes, fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Una postal con el cerro Tronador de fondo

Además de la curiosa forma de la isla, el paisaje que la rodea es parte fundamental de su atractivo. Las aguas del lago Mascardi, los bosques patagónicos y la presencia del cerro Tronador conforman una de las vistas más impactantes del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En este contexto, la combinación de montañas, bosque nativo y espejos de agua convierte al sector en uno de los preferidos por quienes buscan descubrir lugares poco conocidos dentro del parque nacional.

El sendero que conduce al mirador

Para apreciar la forma completa de la isla es necesario llegar hasta el denominado Mirador de la Isla Corazón. Según la información oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi, el recorrido comienza en el área de acampe Relmu Lafquen, perteneciente a la comunidad mapuche Lof Wiritray, la senda atraviesa el arroyo Fresco, bordea sectores del lago Mascardi, pasa por Playa Leones y la laguna Llum antes de alcanzar el punto panorámico.

Desde allí se obtiene una vista privilegiada de la isla, el lago Mascardi y el cerro Tronador, la montaña más alta del área protegida.

Un rincón poco conocido de la Patagonia

Aunque no posee la fama de otros atractivos turísticos de Bariloche, la Isla Corazón se ha transformado en uno de esos lugares que sorprenden por su originalidad. Pequeña en tamaño pero enorme en encanto, esta formación natural demuestra que la Patagonia todavía guarda rincones capaces de maravillar a quienes se animan a explorar más allá de los paisajes clásicos.