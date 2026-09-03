Una foto ubica en Córdoba al estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que era buscado desde el lunes

La búsqueda de Mariano Martínez, el estudiante de 21 años de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que permanece desaparecido desde el lunes, sumó este jueves una pista que podría ser clave: una fotografía lo ubicaría en Córdoba. Los padres del joven recibieron una imagen enviada por efectivos de la DDI y aseguraron que reconocieron a su hijo. Según explicaron, la fotografía habría sido tomada el martes y muestra a un joven que sería Mariano caminando por la ciudad.

Un CV, la pista que sigue la Policía

La nueva pista surgió después de que una comerciante cordobesa se presentara ante la Policía para informar que un joven con características similares a las de Mariano había concurrido a su local y había dejado un currículum vitae en busca de trabajo. Se trataría de un comercio de sushi.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Mariano haya sido encontrado. La Justicia y los investigadores trabajan para establecer si efectivamente llegó a Córdoba y si la persona registrada en las imágenes es el estudiante buscado. Mariano había salido de su casa en Berazategui el lunes por la mañana para dirigirse a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, donde debía presentar un trabajo. Después de asistir a la facultad manifestó que se sentía mal y decidió retirarse.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido. Primero fue registrado en Punta Lara, donde tomó un colectivo de la línea 275. Luego regresó hacia La Plata y abordó un tren que continuó hasta Constitución, aunque tenía previsto regresar a Berazategui. Desde ese momento se perdió su rastro.

La familia también había manifestado preocupación por un mensaje que Mariano le envió a su hermano durante ese recorrido, en el que le proporcionó la contraseña de su computadora. Ahora, la fotografía y los testimonios surgidos en Córdoba se convirtieron en las principales pistas de la investigación. Mientras se realizan nuevos relevamientos de cámaras y se toman declaraciones, la búsqueda continúa hasta que pueda confirmarse oficialmente el paradero del joven.