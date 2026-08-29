Salió a andar en kayak al Lago Pellegrini y desapareció: lo encontraron ahogado tras una intensa búsqueda

El peor final llegó este sábado por la mañana: encontraron sin vida a Miguel Eduardo Lorca, el vecino de Cinco Saltos que era intensamente buscado desde el jueves luego de ingresar al Lago Pellegrini en kayak. El cuerpo fue hallado en el agua y las primeras informaciones indicaron que murió ahogado.

El operativo de búsqueda se había desplegado desde el jueves, cuando familiares denunciaron su desaparición. Lorca, de 67 años y reconocido deportista de Cinco Saltos, había salido a bordo de una Renault Duster blanca hacia el Lago Pellegrini y luego ingresó al espejo de agua en kayak para realizar una actividad deportiva.

Las autoridades habían iniciado el rastrillaje tras encontrar su vehículo estacionado en la zona de parrillas del lago.

Su esposa encontró el vehículo estacionado en el sector de parrillas del lago, pero no tenía noticias sobre su paradero, por lo que se dio aviso a las autoridades y comenzó el rastrillaje.

Amplio operativo de búsqueda

Desde la Comisaría Séptima de Cinco Saltos se inició la intervención junto a efectivos policiales y personal afectado al Lago Pellegrini. Además, Prefectura Naval Argentina participó de las tareas con equipos destinados a la búsqueda sobre el agua.

Durante el operativo, los equipos recorrieron distintos sectores del lago para intentar ubicar al hombre. Finalmente, este sábado encontraron el kayak en la zona de juncos y posteriormente localizaron el cuerpo sin vida de Lorca.

Dolor en Cinco Saltos

La noticia generó conmoción entre vecinos de Cinco Saltos, donde Miguel Lorca era conocido por su vínculo con las actividades deportivas y su presencia habitual en espacios naturales de la región.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente ocurrido mientras se encontraba navegando en el Lago Pellegrini.