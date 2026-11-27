El Black Friday de este viernes 27 de noviembre abre la temporada comercial más intensa del año. En Chile, la Cámara de Comercio de Santiago proyecta ventas por unos USD 570 millones.

Esa cifra es una oportunidad para cualquier e-commerce, pero también explica por qué las redes de fraude digital se preparan con meses de antelación: donde hay prisa y volumen, hay margen para engañar.

La diferencia de este año es el salto de calidad. Ya no se trata de correos con faltas de ortografía ni de páginas mal maquetadas. La inteligencia artificial permite replicar la voz de un ejecutivo bancario, generar tiendas que imitan a marcas conocidas y producir identidades sintéticas a escala industrial.

Por qué el fraude con IA es más creíble que nunca

Ohbrayan Ávila, coordinador de Ciberseguridad de la Universidad del Alba, lo resume: "estamos frente a un cambio importante en la forma en que operan los ciberdelincuentes".

"La inteligencia artificial les permite crear engaños mucho más creíbles, desde páginas web que replican perfectamente a comercios reconocidos hasta audios y voces sintéticas que pueden hacerse pasar por ejecutivos bancarios o personas conocidas", explica.

El dato que respalda esa percepción viene del Veriff Deepfakes Report 2026, elaborado con Kantar sobre 3.000 adultos de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Al pedirles distinguir material real de material generado con IA, los encuestados apenas superan el azar.

El video fue el formato más difícil. Y alrededor del 7% cae en una categoría de alto riesgo: no detecta los falsos, pero está convencido de que sí.

Voces clonadas, tiendas fantasma e identidades sintéticas

El catálogo de fraudes que se activa en esta temporada combina técnicas clásicas con IA:

Phishing: correos, mensajes o webs falsas para robar contraseñas y datos bancarios.

correos, mensajes o webs falsas para robar contraseñas y datos bancarios. Vishing: llamadas que suplantan a ejecutivos de bancos o empresas.

llamadas que suplantan a ejecutivos de bancos o empresas. Spoofing: falsificación del número o la identidad desde la que se contacta.

falsificación del número o la identidad desde la que se contacta. Tiendas fantasma: plataformas de comercio electrónico inexistentes que ofrecen precios atractivos y cobran sin entregar nada.

plataformas de comercio electrónico inexistentes que ofrecen precios atractivos y cobran sin entregar nada. Fraude de despacho: falsos avisos de empresas de transporte que piden pagos o datos financieros.

falsos avisos de empresas de transporte que piden pagos o datos financieros. Smishing: mensajes de texto fraudulentos.

mensajes de texto fraudulentos. Identidades sintéticas: construidas combinando datos reales y ficticios para abrir cuentas o solicitar productos financieros.

Lo nuevo es el costo de producción. Según Veriff, la IA generativa permite que un solo delincuente fabrique cientos de identidades falsas, cada una con rostro, documento y biografía.

La señal de alarma no es cada identidad por separado, sino el patrón: la misma cara, el mismo dispositivo o la misma red apareciendo en cuentas que dicen pertenecer a personas distintas.

Tres segundos para clonar una voz

En el caso de las voces, la barrera de entrada es bajísima. Una encuesta de McAfee en siete países encontró que 1 de cada 4 adultos ha sufrido una estafa con voz clonada o conoce a alguien que la sufrió.

El 70% no se cree capaz de distinguir una voz sintética de una real. Y tres segundos de audio —lo que dura un mensaje de WhatsApp— bastan para imitar una voz con un 85% de parecido.

Cuánto dinero está en juego

Las cifras que se acumulan en la región y en el mundo dan dimensión al problema.

Según TransUnion, entre las personas que reportaron pérdidas por fraude digital en Chile, un 29% identificó el vishing entre las modalidades involucradas. Los intentos sospechosos de fraude en el sector logístico registraron un aumento interanual de 873%.

El contexto global es igual de elocuente. Deloitte proyecta que el fraude impulsado por IA generativa podría alcanzar los USD 40.000 millones en 2027 solo en Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comercio de ese país registró pérdidas por fraude de USD 12.500 millones en 2024, un 25% más que el año anterior.

En España, INCIBE gestionó 122.223 incidentes de ciberseguridad en 2025, un 26% más que en 2024. Y Darktrace reportó un aumento del 620% en los intentos de phishing relacionados con ofertas de Black Friday durante noviembre de 2025.

Qué señales delatan una estafa con IA

Pedro Gallardo, director de IndraMind Cybersecurity para Chile y Cono Sur, sostiene que "la ciberseguridad pasó de ser un tema técnico a una conversación de negocio y de país".

Su lista de señales es corta y práctica:

Dirección web extraña o con una letra cambiada.

o con una letra cambiada. Faltas de ortografía.

Precios fuera de mercado.

Ausencia de datos de contacto.

Medios de pago poco habituales.

Formularios que piden más información de la necesaria.

"Un minuto de verificación suele ser la diferencia entre una compra segura y una estafa", dice.

El componente psicológico

Hay un factor que ninguna herramienta resuelve. Ávila lo explica: "los delincuentes no solamente explotan vulnerabilidades tecnológicas, también explotan la emocionalidad".

"Cuando una persona encuentra una oferta por tiempo limitado o recibe una alerta que parece urgente, puede actuar impulsivamente y dejar de lado mecanismos básicos de verificación", agrega.

Tres hábitos que funcionan

Del lado del consumidor, tres hábitos reducen el riesgo:

Acordar una palabra clave familiar para validar pedidos de dinero urgentes.

para validar pedidos de dinero urgentes. Colgar y llamar al número que ya está guardado , en lugar de devolver la llamada al que se recibe.

, en lugar de devolver la llamada al que se recibe. Desconfiar de los pagos fuera de plataforma: tarjetas regalo, criptomonedas o transferencias a particulares.

Si ya hubo pérdida, el protocolo es llamar al banco de inmediato, cambiar contraseñas, guardar pruebas y denunciar.

Qué significa esto para los negocios digitales

Si vendes online, el fraude deja de ser un problema de "otros" y pasa a ser un costo operativo que hay que presupuestar.

No delegues la verificación a los ojos del cliente. Las organizaciones que dependen de la revisión manual o de que el propio usuario se valide quedan expuestas.

Las organizaciones que dependen de la revisión manual o de que el propio usuario se valide quedan expuestas. Extiende los controles más allá del registro. Los momentos de mayor riesgo llegan después: un restablecimiento de contraseña, una nueva cuenta de cobro, un pedido grande a mitad de campaña.

Los momentos de mayor riesgo llegan después: un restablecimiento de contraseña, una nueva cuenta de cobro, un pedido grande a mitad de campaña. Blinda la comunicación de despacho. El salto del 873% en intentos de fraude logístico indica que los delincuentes están suplantando avisos de envío.

El salto del 873% en intentos de fraude logístico indica que los delincuentes están suplantando avisos de envío. Educa en el momento de la compra. Un aviso breve en la página de pago sobre precios fuera de mercado, medios de pago válidos y canales oficiales de soporte cuesta poco y reduce reclamos.

Para una startup de LATAM o España con equipo pequeño, la asimetría es brutal: del lado del fraude la IA abarata el ataque; del lado de la defensa, la mayoría sigue con revisión manual. Ese desbalance es el verdadero riesgo de esta temporada.