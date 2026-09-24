Fue apartada de la delegación la jugadora argentina de pádel que publicó un mensaje antisemita

La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero fue apartada de la delegación nacional que participará del Panamericano de “Libres Amateur” 2026 luego de publicar en sus redes sociales un mensaje con contenido antisemita.

Guerra Sodero había anunciado que representaría a la Argentina en el torneo, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay, y acompañó la publicación con una encuesta dirigida a sus seguidores. En el mensaje mencionó a distintos grupos sociales, políticos y deportivos, pero terminó estableciendo una exclusión explícita hacia las personas judías.

La publicación fue eliminada posteriormente y sus cuentas en redes sociales dejaron de estar disponibles. Sin embargo, las capturas del mensaje comenzaron a circular y generaron repercusiones que derivaron en la intervención de la Asociación Pádel Argentino (APA).

La deportista borró el posteo horas después. (Foto: captura Instagram / @florguerrasodero).

La entidad emitió un comunicado en el que expresó su “repudio en forma categórica” a las expresiones difundidas desde las cuentas personales de la deportista y confirmó que decidió apartarla preventivamente de la delegación argentina.

Además, la APA informó la apertura de un procedimiento disciplinario en el marco del Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). La jugadora podrá ejercer su derecho de defensa durante ese proceso, por lo que la medida anunciada por la asociación es de carácter preventivo.

La Asociación Pádel Argentino apartó a la jugadora Sodero por expresiones antisemitas en redes sociales. (Foto: X).

En su comunicado, la Asociación Pádel Argentino señaló que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con las normas que regulan la actividad.

La entidad también recordó que el Código de Conducta de la FIP establece que quienes participan de la actividad deben respetar los derechos de las demás personas sin distinción por religión u origen étnico y abstenerse de utilizar lenguaje abusivo, tanto de manera presencial como a través de redes sociales y otros medios electrónicos.

La APA vinculó además la situación con la responsabilidad que implica integrar una delegación nacional. En ese sentido, sostuvo que representar a la Argentina exige respeto por la dignidad de todas las personas y que quien se expresa contra esos principios no puede invocar al mismo tiempo la representación nacional.

La polémica no quedó limitada al mensaje que desencadenó la decisión. Durante las horas posteriores comenzaron a circular otras publicaciones atribuidas a Guerra Sodero, entre ellas comentarios realizados anteriormente en X y una respuesta a una publicación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). La autenticidad y procedencia de cada una de esas publicaciones fue informada por distintos medios a partir de capturas, mientras que las cuentas originales ya no se encuentran disponibles.

El mensaje que publicó el Foro Argentino Contra el Antisemitismo. (Foto: X / @FACA).

También trascendió la intervención de un familiar de la deportista, quien salió públicamente en su defensa y sostuvo que ella daría explicaciones sobre lo ocurrido. Según sus declaraciones, el mensaje había sido realizado en el marco de una encuesta y sin intención de generar el efecto que finalmente tuvo.

La DAIA respaldó la decisión de la Asociación Pádel Argentino y destacó la importancia de rechazar expresiones antisemitas y promover el respeto en el ámbito deportivo y en la sociedad.

Mientras continúa el procedimiento disciplinario, Guerra Sodero quedó fuera de la delegación que representará a la Argentina en el Panamericano de Asunción. La instancia iniciada por la APA deberá determinar las consecuencias que correspondan dentro del marco reglamentario de la actividad, con la posibilidad de que la deportista presente su descargo y ejerza su defensa.