Juicio por Loan: la hija de Laudelina declaró y apuntó contra el abogado José Codazzi

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo testimonio de alto impacto. Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y aseguró que el abogado José Codazzi les pidió construir una versión falsa sobre un supuesto accidente para explicar la desaparición del niño.

Según relató la testigo, el letrado les habría dicho: "Si no inventan algo, Patricia Bullrich se las va a llevar", en un intento por convencerlas de sostener la hipótesis de un siniestro vial que, posteriormente, fue descartada por la investigación judicial.

Durante su declaración, Macarena Peña también reconstruyó el recorrido que realizaron hasta el lugar donde posteriormente apareció el botín atribuido a Loan, uno de los episodios más controvertidos de la investigación y que la fiscalía considera parte de una maniobra para desviar el rumbo de la pesquisa.

En la misma audiencia también declaró Catalina Peña, abuela del niño y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo familiar del 13 de junio de 2024, día en que Loan fue visto por última vez. Además, estaban previstas las declaraciones de Camila Núñez y otros familiares del menor.

La jornada se desarrolló en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde el Tribunal continúa escuchando a familiares y allegados con el objetivo de reconstruir lo ocurrido antes y después de la desaparición del niño.

El proceso oral tiene 17 acusados, siete de ellos imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los restantes enfrentan cargos por haber desviado o entorpecido la investigación. En las audiencias anteriores declararon los padres y los hermanos del niño, quienes también señalaron a Laudelina Peña y al exmarino Carlos Pérez como personas que conocerían qué ocurrió con Loan.