En toda historia hay verdad y no tanto, imaginación, a veces, que suplanta a los hechos; pero está más o menos probado que el martirio y muerte de San Valentín, fue lo que, siglos después, se convirtió en una festividad, y, por añadidura, en el Día de los Enamorados.

Para reconstruir el origen de esta costumbre occidental y cristiana, hay que remontarse al 270, en medio de una seria crisis del Imperio Romano, cuando gobernaba el emperador Claudio II, a quien se le ocurrió prohibir los casamientos entre jóvenes -los permitía ya maduros- para favorecer la eficacia de los soldados en combate.

Fue entonces que un tal Valentín, que era médico y se había ordenado como sacerdote cristiano en Roma, decidió desobedecer la explícita instrucción del emperador.

Según su creencia, a la que ponía por delante de todo, iba en contra del amor, de la naturaleza humana, y hasta de los sacramentos.

Así, Valentín iba de aquí para allá casando parejas juveniles, y protegiendo, de esa manera, a los jóvenes, de ser reclutados forzosamente por el ejército.

La fecunda actividad del médico-sacerdote empezó a ser comentada, y fue, por ende, descubierta por las autoridades del imperio. Valentín fue capturado, y llevado ante la presencia del mismísimo Claudio II, quien quiso conocer al desobediente.

Valentín fue a parar a una mazmorra imperial, a esperar lo que decidieran sobre su suerte, y sin demasiadas esperanzas al respecto.

Fue entonces, o al menos así se ha contado, que uno de los custodios del sacerdote, influenciado por lo que de Valentín se decía, decidió llevarle al calabozo a su hija, Julia, que había nacido ciega, y le pidió al preso que la sanara.

Cuenta la leyenda que Valentín oró por Julia, y que sus rezos bastaron para que la niña viera el mundo, por primera vez.

Al poco tiempo, Valentín fue condenado a muerte.

Siempre acudiendo a lo que se ha dicho sobre esta historia, sin posibilidad alguna de constatar si fue o no exactamente así que sucedió, parece que Valentín, antes de ser conducido hacia su martirio final, escribió una carta, dirigida a Julia, que le hizo llegar a su custodio, que se llamaba Asterius.

La jovencita nacida ciega y convertida en vidente, parece, había calado hondo en los sentimientos del condenado.

Esa carta la firmó con la frase “De tu Valentín”, y de allí vendría la dedicatoria que siglos después se utilizó en las tarjetas de celebración del Día de los Enamorados.

Haya sucedido o no así, lo cierto y comprobable es que, en el año 494, el Papa Gelasio I oficializó la Festividad de San Valentín, el 14 de febrero.

Valentín, a todo esto, había sido ferozmente martirizado, golpeado con piedras, y decapitado, el 14 de febrero, en proximidades de la Vía Flaminia, en Roma.

Tantos siglos después, en este 21 en el que vivimos, el día de la festividad será muy especial en Neuquén, ya que habrá elecciones, según se ha publicado este lunes 9 de noviembre.