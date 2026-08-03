A casi un año del lanzamiento del sistema de "cuota transparente", el Gobierno volvió a postergar su implementación. La iniciativa busca que los afiliados puedan conocer con precisión qué están pagando en cada factura y cuánto cubren sus aportes.

La implementación de la denominada "cuota transparente" para las empresas de medicina prepaga continúa demorándose. A pesar de que el Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para brindar mayor claridad a los usuarios sobre la composición de las cuotas, el nuevo sistema todavía no entró en vigencia y volvió a ser prorrogado.

La medida fue aprobada por la Superintendencia de Servicios de Salud y obliga a las prepagas y obras sociales a modificar sus contratos, facturas y estados de cuenta para detallar de manera desagregada cada uno de los componentes del valor mensual que pagan los afiliados.

El objetivo es que cada usuario pueda saber exactamente cuánto cuesta su plan, qué parte del monto corresponde a aportes y contribuciones derivados del salario, qué porcentaje responde a impuestos como el IVA y cuáles son los eventuales copagos o cargos adicionales por prestaciones. Sin embargo, a casi un año de su lanzamiento, el sistema aún no fue implementado. El Ejecutivo otorgó sucesivas prórrogas para que las empresas adapten sus sistemas administrativos y de facturación, argumentando la necesidad de completar adecuaciones técnicas y contractuales antes de poner en marcha el nuevo esquema.

La demora genera cuestionamientos porque la medida fue presentada como una herramienta para fortalecer la transparencia del sistema de salud privado. Mientras tanto, los afiliados continúan recibiendo facturas sin el nivel de detalle previsto por la normativa.

Según la resolución oficial, las empresas deberán incorporar en cada estado de cuenta el valor base del plan contratado, los aportes derivados, la carga impositiva y cualquier otro concepto que integre la cuota mensual. La intención es que los usuarios puedan identificar con claridad cómo se conforma el importe final que abonan. La iniciativa también busca facilitar la comparación entre planes de distintas compañías y otorgar mayor previsibilidad a los afiliados, aunque su entrada en vigencia continúa pendiente tras varias extensiones consecutivas del plazo originalmente previsto.