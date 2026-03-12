El Gobierno nacional decidió extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen el sistema de “cuota transparente”, una medida que busca mejorar la información que reciben los afiliados sobre el costo de sus planes de salud.

La prórroga fue establecida mediante la Resolución 445/2026 publicada en el Boletín Oficial, que otorga 30 días adicionales para que las empresas adecuen sus contratos, facturación y estados de cuenta al nuevo modelo. Con esta extensión, las entidades contarán con un plazo total de 150 días desde el anuncio de la normativa para completar la implementación, ya que previamente el Gobierno había otorgado otras prórrogas para facilitar la adaptación del sistema.

Según explicó el Ejecutivo, aún persistía la necesidad de un plazo adicional para finalizar la adecuación de los instrumentos contractuales y garantizar una aplicación ordenada del nuevo esquema. El sistema de “cuota transparente” obligará a las empresas a detallar en las facturas qué se está pagando exactamente, evitando que los afiliados reciban montos finales sin explicación.

De esta manera, las facturas deberán incluir el costo base del plan, los aportes y contribuciones derivados, los impuestos aplicados y el detalle de copagos o servicios adicionales contratados.