En las alturas del norte neuquino crece una especie única de planta, exclusiva de ese territorio

Una nueva especie para la ciencia fue descubierta en las alturas del norte neuquino. Se trata de Leucheria meloorum, una planta que fue identificada en los macizos volcánicos del Domuyo y del Wayle y que hasta el momento no ha sido registrada en otro lugar.



Fue hallada entre los 2550 y 2900 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una especie endémica, es decir exclusiva de este territorio, que presenta un crecimiento compacto en forma de cojín.



Su particular estructura le permite desarrollarse en condiciones climáticas exigente, caracterizadas por fuertes vientos, nevadas y una elevada exposición a la radiación solar.

En el caso del Domuyo, el descubrimiento suma una nueva dimensión al valor natural de uno de los territorios más singulares de la zona norte de la provincia del Neuquén. A su geología, sus ambientes de altura y la biodiversidad ya conocida, se incorpora ahora una especie que amplía el conocimiento del patrimonio natural.

El hallazgo confirma además la importancia de sostener la relación entre conservación, gestión territorial y ciencia. Conocer qué especies habitan las áreas naturales, cómo se distribuyen y de qué manera se adaptan a sus ambientes, aporta información clave para comprender mejor el patrimonio que protege la provincia y fortalecer las decisiones destinadas a conservarlo.



El hallazgo fue realizado por los botánicos Juan Felipe Horton y Pablo Picca integrantes del Laboratorio de Sistemática y Biología Reproductiva de Plantas Vasculares del Instituto de Micología y Botánica (Inmibo, UBA-Conicet) con autorización de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.



