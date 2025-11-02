Ni los viajes, ni los compromisos deportivos frenaron el espíritu festivo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Desde Miami, la pareja celebró Halloween junto a sus tres hijos con una producción que mezcló diversión, estilo y una cuota de glamour. Las fotos, publicadas en redes sociales, dejaron en claro que la familia argentina más famosa del mundo se toma muy en serio cada detalle cuando se trata de una noche especial.

Antonela volvió a dar cátedra de elegancia incluso en versión “noche de brujas”. Eligió un vestido negro al cuerpo, largo hasta los pies, con un diseño sirena y un escote de un solo hombro. Lo combinó con un sombrero en punta, un velo de tul y una enorme araña de utilería que aportó el toque teatral justo. Con labios oscuros y un maquillaje cargado en los ojos, transformó el clásico disfraz de bruja en una propuesta sofisticada que marcó tendencia.

Leo Messi, por su parte, sorprendió con un look de Drácula: capa negra con interior de raso rojo, camisa blanca y colmillos falsos. Lejos de lo improvisado, el capitán del Inter Miami lució impecable, demostrando que hasta el terror puede tener estilo. Su elección contrastó con la de Antonela y aportó ese aire cinematográfico que completó la escena familiar.

Los tres hijos del matrimonio también se sumaron al juego. Thiago apostó por un disfraz de fantasma clásico, Mateo llevó un traje oscuro con canasta de calabaza y Ciro se robó las miradas con un conjunto de esqueleto que combinaba ternura y diversión. Las fotos los mostraron sonrientes, listos para salir a buscar dulces y disfrutar del ritual de cada 31 de octubre.

Lejos de las producciones formales, la familia se mostró relajada, compartiendo gestos cómplices y dejando ver el costado más cotidiano del clan Messi-Roccuzzo. Las imágenes, ambientadas con luces naranjas y calabazas, recorrieron las redes en minutos y fueron replicadas por miles de fanáticos.

Con esta celebración, la pareja volvió a confirmar su lugar como referente no solo del deporte y la moda, sino también del universo familiar ideal. Entre brujas, vampiros y fantasmas, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo demostraron que, incluso en Halloween, la elegancia también puede ser cosa de familia.