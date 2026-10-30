En Río Mayo, una historia que comenzó con el hallazgo de cinco caballos muertos en un campo terminó por convertirse en una nueva propuesta para celebrar Halloween. Este sábado 31 de octubre, desde las 15, la localidad de Chubut tendrá su primera Fiesta del Chupacabras, una jornada pensada para toda la familia que reunirá leyendas rurales, disfraces, juegos y gastronomía.

El encuentro será en el campo de jineteada Olegario Paillaguala, un predio conocido por ser sede de la Fiesta Nacional de la Esquila. La iniciativa surgió a partir de los relatos de Francisco Quilodrán, productor rural de la zona, cuyos testimonios sobre la muerte de sus animales tuvieron repercusión en medios nacionales y redes sociales.

"Este año apuntamos a hacerlo entre mitos y leyendas", contó Mariela Ivanoff, organizadora de la celebración a canal12web.com. La propuesta busca recuperar esas historias que circulan en las comunidades rurales y que, entre el misterio y el humor, despiertan curiosidad mucho más allá del campo.

El misterio que inspiró la fiesta

A principios de septiembre, Quilodrán encontró cinco equinos muertos —tres yeguas y dos caballos— en un establecimiento ubicado a unos seis kilómetros de Río Mayo. Los cuerpos presentaban faltantes de ojos, lengua, orejas y otros tejidos blandos, además de lesiones en distintas partes.

El productor aseguró que no encontró rastros que permitieran identificar qué había ocurrido. La Policía intervino de oficio y realizó un relevamiento, aunque no comunicó una conclusión definitiva sobre las causas de las muertes. La falta de respuestas y los testimonios de vecinos que dijeron haber visto luces extrañas en el cielo alimentaron las versiones sobre el Chupacabras y otras explicaciones misteriosas, sin que se comprobara ninguna relación.

La celebración tendrá los clásicos de Halloween. Habrá un concurso con premios para el disfraz más tenebroso, el más creativo y el más tierno. La invitación incluye tanto a los chicos como a los adultos, con propuestas para quienes prefieren las criaturas de terror y para quienes eligen personajes más coloridos.

Entre las actividades habrá una búsqueda del tesoro, cuyo desafío será completar un rompecabezas relacionado con el predio. Los chicos recibirán bolsitas con golosinas y también habrá chocolate caliente, tortas fritas y música para compartir la tarde.

Emprendedores y gastronomía en Río Mayo

La primera Fiesta del Chupacabras sumará puestos de emprendedores y artesanos, además de distintas opciones gastronómicas. La intención es aprovechar las instalaciones del campo de jineteada y generar nuevas actividades comunitarias durante el año.

La invitación es a acercarse con el mate y compartir una jornada diferente, en una celebración que combina una leyenda popular de la zona con el espíritu de Halloween.